"Два тижні жив у Костянтинівці": майор ЗСУ розповів, чим Олег Ляшко займається на фронті (відео)

Командир ЗСУ Юрій "Ахіллес" Федоренко розповів про свої враження від спілкування з колишнім народним депутатом, а нині командиром батальйону безпілотних систем 63 ОМБр Олегом Ляшком. За словами військового, Ляшко на камеру та без камер — це дві різні людини.

Досвідом комунікації з Олегом Ляшком майор ЗСУ, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" поділився в опублікованому 8 вересня інтерв'ю Анні Максимчук. За запитання, чи бачив він на фронті екснардепа, Юрій Федоренко відповів, що той справив на нього позитивне враження.

"Ахіллес" розповів про роботу Олега Ляшка на фронті. На відео з 24:40.

"Я не знаю, що відбувається всередині їхнього БПЛА-підрозділу, але воюють вони достатньо ефективно", — сказав "Ахіллес".

Майор зазначив, що не знаходиться з колишнім парламентарем поруч постійно й не може відповісти, чи постійно він працює на передовій. Однак їхня зустріч відбулася на командному пункті 92-ї штурмової бригади, і після цього Ляшко зателефонував до "Ахіллеса" з проханням проконсультувати щодо застосування з розвідувальних і ударних дронів, їх перероблення та роботи з вибуховими речовинами. Тоді було ухвалено рішення створити батальйон безпілотних систем у 63-ї окремій механізованій бригаді, командування яким доручили Ляшку.

"Він приїхав на той час до мене на Донецький напрямок, зустрілися на околицях Костянтинівки, міста, де ми базувалися на той час. Переговорили, він приїхав з хлопцями з підрозділу. І вони в нас, напевно, жили десь два тижні", — пригадав Федоренко.

На запитання, який екснардеп в особистому спілкуванні, військовий відповів, що Ляшко був зовсім не таким, яким його звикли бачити на телеекранах.

"Напевно, коли працює камера і коли не працює — це дві різні людини. Після повномасштабного вторгнення я не бачив його жодного інтерв'ю публічного, але тим не менш", — сказав "Ахіллес".

За словами Федоренка, потім Ляшко також звертався до нього з питаннями щодо роботи БПЛА, а його підрозділ показував непогані результати на полі бою.

За питання ведучої, чи вважає він Ляшка фаховим військовим, "Ахіллес" зазначив, що сам лише зараз здобуває військову освіту.

"Як мінімум бажання розібратися в ситуації, бажання налаштувати процеси, бажання впливати на ворога в моменті нашої комунікації в нього було", — відповів боєць.

Діяльність Олега Ляшка в ЗСУ

Колишній народний депутат України Олег Ляшко вступив до лав ЗСУ восени 2022 року. Він повідомив про це 3 жовтня і опублікував відео, на якому складає присягу зі зброєю в руках.

Командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський 14 жовтня 2024 року заявив, що колишній нардеп Олег Ляшко отримав нову посаду не по званню. Він зазначив, що командиром батальйону може стати військовий у званні не нижче підполковника, а експарламентар лише лейтенант.

Наступного дня в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ пояснили, що Олега Ляшка призначили комбатом за клопотанням та планом переміщення командира 63-ї ОМБР, оскільки під час перебування ексдепутата на пов'язаних з безпілотними системами посадах було відбито велику кількість штурмів і знищено сотні одиниць російської техніки.