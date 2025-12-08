Спецслужби РФ готують провокації в Україні під виглядом мирних протестів, — Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець стверджує, що росіяни будуть влаштовувати в Україні нібито "мирні протести" в найбільших містах України, до яких залучатимуть найбільш вразливі зараз верстви населення — матерів та дружин військовослужбовців.

За наявною інформацією, ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві, повідомив омбудсман у своєму Telegram-каналі.

"РФ прагне використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс", — вважає Дмитро Лубінець.

За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни.

Але Лубінець закликає бути пильними та чітко усвідомлювати, що Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому: "довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць".

"Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України!" — резюмував Лубінець.

Нагадаємо, французькі правоохоронці затримали трьох осіб у межах розслідування діяльності французько-російської асоціації SOS Donbass. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії, а також у сприянні її військовій пропаганді.

Також росіяни випустили новий фейк про бої за Покровськ, знявши в пропагандистському ролику жінку, яка видавала себе за місцеву жительку.