Спецслужбы РФ готовят провокации в Украине под видом мирных протестов, — Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что россияне будут устраивать в Украине якобы "мирные протесты" в крупнейших городах Украины, к которым будут привлекать наиболее уязвимые сейчас слои населения — матерей и жен военнослужащих.

По имеющейся информации, вражеские спецслужбы могут готовить ряд протестных акций в крупных городах юга и востока — Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве — а также в Киеве, сообщил омбудсмен в своем Telegram-канале.

"РФ стремится использовать человеческую боль и уязвимость: на материальной основе планируют привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих — пленных и/или пропавших без вести. Враг рассчитывает, что именно это создаст нужный эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс", — считает Дмитрий Лубинец.

По замыслу России, эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство — особенно на фоне активных консультаций Украины и США об условиях прекращения войны.

Но Лубинец призывает быть бдительными и четко осознавать, что Россия и в дальнейшем будет пытаться бить по самому чувствительному: "доверию, единству, семьям наших Защитников и Защитниц".

"Именно поэтому важно сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию как инструмент информационной войны против Украины!" — резюмировал Лубинец.

Напомним, французские правоохранители задержали трех человек в рамках расследования деятельности французско-российской ассоциации SOS Donbass. Их подозревают в шпионаже в пользу России, а также в содействии ее военной пропаганде.

Также россияне выпустили новый фейк о боях за Покровск, сняв в пропагандистском ролике женщину, которая выдавала себя за местную жительницу.