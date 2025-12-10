Зливав дані спецслужбам РФ: суд відправив детектива НАБУ Гусарова під домашній арешт

10 грудня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід детективу НАБУ Віктору Гусарову, підозрюваному у співпраці з російською ФСБ. Тепер він перебуватиме під домашнім арештом до 21 січня 2026 року.

Як повідомила його адвокатка Олена Сторожук у коментарі Суспільному, рішення про зміну запобіжного заходу ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Раніше Гусаров перебував під вартою.

За даними слідства, у 2012–2015 роках детектив нібито передавав куратору з ФСБ дані з бази Міністерства внутрішніх справ України. Сам підозрюваний та його захист стверджують, що звинувачення є надуманим та спрямоване на тиск на Національне антикорупційне бюро.

Захисниця Гусарова підкреслила, що перебування під домашнім арештом дозволить підозрюваному дотримуватися процесуальних вимог, водночас зберігаючи можливість брати участь у слідчих діях.

Окрім цього, інформацію про те, що Гусарова випустили з-під варти оприлюднив Центр протидії корупції та додав, що Шевченківський районний суд Києва сьогодні ухвалив змінити запобіжний захід і перевести його з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Як зазначається, рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Бугіль, а прокурор подав відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу.

Також відомство пише, що ще три дні тому прокуратура наполягала на необхідності тримання Гусарова під вартою, аргументуючи це високими ризиками. Проте після ранкової наради із СБУ позиція обвинувачення кардинально змінилася. Експерти вважають, що це свідчить про відсутність реальних підстав для тривалого утримання детектива під вартою, адже ризики знизилися настільки, що виникли підстави для зміни запобіжного заходу.

"Адвокати просили про нічний домашній арешт або особисте зобовʼязання, адже в Гусарова самого проблеми зі здоровʼя, як і у його маленької доньки, якій мають робити операцію.Втім, суддя Бугіль повністю задовільнив клопотання сторони обвинувачення", — йдеться в дописі.

Центр протидії корупції також оприлюднив фото Гусарова разом із дружиною після звільнення. Нагадаємо, він перебував у СІЗО з 22 липня — понад 140 днів.

Віктор Гусаров разом із жінкою Фото: X / Центр протидії корупції

Нагадаємо, що 22 липня Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи детектива НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді та несанкціонованому втручанні в комп’ютерні системи. За даними слідства, Гусаров нібито передавав спецслужбам РФ персональні дані українських правоохоронців, а його куратором був Дмитро Іванцов, колишній співробітник охорони Януковича.

Також Фокус писав, що 21 липня Офіс Генерального прокурора спільно зі СБУ повідомили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб у НАБУ. Затриманий співробітник працював у закритому елітному підрозділі "Д-2" та збирав інформацію для ФСБ.