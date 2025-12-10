Сливал данные спецслужбам РФ: суд отправил детектива НАБУ Гусарова под домашний арест

10 декабря Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения детективу НАБУ Виктору Гусарову, подозреваемому в сотрудничестве с российской ФСБ. Теперь он будет находиться под домашним арестом до 21 января 2026 года.

Как сообщила его адвокат Елена Сторожук в комментарии Общественному, решение об изменении меры пресечения принял Шевченковский районный суд Киева. Ранее Гусаров находился под стражей.

По данным следствия, в 2012-2015 годах детектив якобы передавал куратору из ФСБ данные из базы Министерства внутренних дел Украины. Сам подозреваемый и его защита утверждают, что обвинение является надуманным и направлено на давление на Национальное антикоррупционное бюро.

Защитница Гусарова подчеркнула, что пребывание под домашним арестом позволит подозреваемому соблюдать процессуальные требования, при этом сохраняя возможность участвовать в следственных действиях.

Кроме этого, информацию о том, что Гусарова выпустили из-под стражи обнародовал Центр противодействия коррупции и добавил, что Шевченковский районный суд Киева сегодня постановил изменить меру пресечения и перевести его с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Как отмечается, решение принял следственный судья Владимир Бугиль, а прокурор подал соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения.

Также ведомство пишет, что еще три дня назад прокуратура настаивала на необходимости содержания Гусарова под стражей, аргументируя это высокими рисками. Однако после утреннего совещания с СБУ позиция обвинения кардинально изменилась. Эксперты считают, что это свидетельствует об отсутствии реальных оснований для длительного содержания детектива под стражей, ведь риски снизились настолько, что возникли основания для изменения меры пресечения.

"Адвокаты просили о ночном домашнем аресте или личном обязательстве, ведь у Гусарова самого проблемы со здоровьем, как и у его маленькой дочери, которой должны делать операцию. впрочем, судья Бугиль полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения", — говорится в заметке.

Центр противодействия коррупции также обнародовал фото Гусарова вместе с женой после освобождения. Напомним, он находился в СИЗО с 22 июля — более 140 дней.

Виктор Гусаров вместе с женой Фото: X / Центр протидії корупції

Напомним, что 22 июля Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение дела детектива НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене и несанкционированном вмешательстве в компьютерные системы. По данным следствия, Гусаров якобы передавал спецслужбам РФ персональные данные украинских правоохранителей, а его куратором был Дмитрий Иванцов, бывший сотрудник охраны Януковича.

Также Фокус писал, что 21 июля Офис Генерального прокурора совместно с СБУ сообщили о разоблачении агентурного проникновения российских спецслужб в НАБУ. Задержанный сотрудник работал в закрытом элитном подразделении "Д-2" и собирал информацию для ФСБ.