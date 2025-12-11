Українці часто купують "одноразове" взуття: швець розповів, які пари не підлягають ремонту

Дешеве взуття з масмаркету, виготовлене з неякісних матеріалів, може не підлягати ремонту. Водночас і висока ціна не завжди свідчить про довговічність пари.

Про ризики придбання дешевого взуття полтавський швець з досвідом роботи майже 20 років Микола Фокін попередив в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 11 грудня. Майстер зазначив, що бюджетні пари часто "розвалюються" за один сезон, а відремонтувати їх неможливо через низьку якість матеріалів.

За словами Миколи Фокіна, останнім часом склад взуття, яке йому приносять на ремонт, сильно змінився.

"Дешевого взуття я навіть не приймаю. Мій якісний клей не з'єднується з тим, з чого зроблений найдешевший китайський товар. На жаль, більшість людей носить взуття дуже низької якості, одноразове. Ціна за його ремонт перевищить ціну самого взуття", — розповів швець.

Відео дня

Водночас більший цінник не завжди означає кращу якість. Іноді й дорога пара може бути зроблена з неякісної шкіри, яка потріскається за кілька днів носіння. Полтавський майстер розповів, що сам натрапив на погану шкіру, коли купував матеріал для міцних черевиків.

"Шкіра тварини, яку годували комбікормами з генномодифікованих рослин, зовсім не така, як шкіра тієї, що їла натуральні корми. Найміцніший верхній шар хорошої шкіри неможливо розірвати. Але я вибрав неякісну, хоча вона виглядала нормально навіть на дотик, і шкіра почала тріскатися", — пояснив Микола Фокін.

Швець порадив українцям при виборі взуття орієнтуватися не лише на ціну, оскільки дешеві пари можуть зноситися за один сезон, а ремонт може вийти дорожчим за їхню вартість.

Нагадаємо, 6 грудня медіа з посиланням на старшу викладачку кафедри текстильних волокон Корнелльського університету Франсес Козен розповідали, чи потрібно прати одяг перед першим носінням. За словами Козен, в тканині в процесі виготовлення можуть накопичуватися хімікати, надлишкові барвники та забруднення.

8 грудня ЗМІ розповідали про деталь, яка доводить, що повербанк застарів. Про це свідчить один роз'єм, від якого виробники відмовилися багато років тому.