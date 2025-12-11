Украинцы часто покупают "одноразовую" обувь: сапожник рассказал, какие пары не подлежат ремонту

Дешевая обувь из массмаркета, изготовленная из некачественных материалов, может не подлежать ремонту. В то же время и высокая цена не всегда свидетельствует о долговечности пары.

О рисках приобретения дешевой обуви полтавский сапожник с опытом работы почти 20 лет Николай Фокин предупредил в интервью "Телеграфу", опубликованном 11 декабря. Мастер отметил, что бюджетные пары часто "разваливаются" за один сезон, а отремонтировать их невозможно из-за низкого качества материалов.

По словам Николая Фокина, в последнее время состав обуви, которую ему приносят на ремонт, сильно изменился.

"Дешевую обувь я даже не принимаю. Мой качественный клей не соединяется с тем, из чего сделан самый дешевый китайский товар. К сожалению, большинство людей носит обувь очень низкого качества, одноразовую. Цена за ее ремонт превысит цену самой обуви", — рассказал сапожник.

В то же время больший ценник не всегда означает лучшее качество. Иногда и дорогая пара может быть сделана из некачественной кожи, которая потрескается за несколько дней носки. Полтавский мастер рассказал, что сам наткнулся на плохую кожу, когда покупал материал для крепких ботинок.

"Кожа животного, которое кормили комбикормами из генномодифицированных растений, совсем не такая, как кожа того, что ело натуральные корма. Самый прочный верхний слой хорошей кожи невозможно разорвать. Но я выбрал некачественную, хотя она выглядела нормально даже на ощупь, и кожа начала трескаться", — пояснил Николай Фокин.

Швец посоветовал украинцам при выборе обуви ориентироваться не только на цену, поскольку дешевые пары могут износиться за один сезон, а ремонт может выйти дороже их стоимости.

