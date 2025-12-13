Зеленський повідомив про звільнення п'яти українців у Білорусі: деталі операції ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціальної операції зі звільнення цивільних осіб, які перебували на території Білорусі. Ідеться про п'ятьох громадян України, які повертаються на свободу за посередництва США.

Завдяки активній ролі Сполучених Штатів і тісній взаємодії розвідувальних структур вдалося домогтися звільнення близько ста осіб, серед яких п'ятеро громадян України. Про це 13 грудня повідомив у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

"Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі", — зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що доручив ГУР і всім службам, представленим в українському Координаційному штабі, максимально активізувати роботу в російському напрямку. Мета — домогтися звільнення українських військовополонених до Нового року.

"Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців", — додав український лідер.

Важливо

Водночас агентство БЕЛТА повідомляє, що президент Білорусі Олександр Лукашенко в межах досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом помилував 123 громадян різних країн.

Білоруська сторона заявляє, що рішення ухвалено на прохання США, а також інших глав держав — "з огляду на гуманітарні міркування, загальнолюдські та сімейні цінності".

Зазначається, що помилувані особи були засуджені за статтями, пов'язаними зі "шпигунською, терористичною та екстремістською діяльністю".

Нагадаємо, на початку грудня повідомлялося, що деякі українські громадяни, яких було засуджено за виправдання російської агресії, незабаром можуть вийти на свободу. Однак після звільнення їх можуть мобілізувати, оскільки їхні статті не забороняють подальший призов до армії.

У жовтні Україна і Росія провели обмін полоненими в рамках стамбульських домовленостей. Загалом додому з російського полону повернулися 185 українських військовослужбовців і 20 цивільних.