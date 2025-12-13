Зеленский сообщил об освобождении пяти украинцев в Беларуси: детали операции ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специальной операции по освобождению гражданских лиц, находившихся на территории Беларуси. Речь идет о пяти гражданах Украины, которые возвращаются на свободу при посредничестве США.

Благодаря активной роли Соединенных Штатов и тесному взаимодействию разведывательных структур удалось добиться освобождения около ста человек, среди которых пятеро граждан Украины. Об этом 13 декабря сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

"Помогаем нашим американским партнерам, чтобы Украина получила соответствующую помощь. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", — отметил глава государства.

Зеленский также сообщил, что поручил ГУР и всем службам, представленным в украинском Координационном штабе, максимально активизировать работу в российском направлении. Цель — добиться освобождения украинских военнопленных до Нового года.

"Помним обо всех наших людях, которые до сих пор находятся в российском плену. Спасибо каждому, кто помогает возвращать украинцев", — добавил украинский лидер.

В то же время агентство БЕЛТА сообщает, что президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 123 граждан различных стран.

Белорусская сторона заявляет, что решение принято по просьбе США, а также других глав государств — "исходя из гуманитарных соображений, общечеловеческих и семейных ценностей".

Отмечается, что помилованные лица были осуждены по статьям, связанным со "шпионской, террористической и экстремистской деятельностью".

Напомним, в начале декабря сообщалось, что некоторые украинские граждане, которые были осуждены за оправдание российской агрессии вскоре могут выйти на свободу. Однако после освобождения их могут мобилизовать, поскольку их статьи не запрещают дальнейший призыв в армию.

В октябре Украина и Россия провели обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. Всего домой из российского плена вернулись 185 украинских военнослужащих и 20 гражданских.