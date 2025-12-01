В Украине могут мобилизовать осужденных, которые оправдывали агрессию РФ и воевали на ее стороне, — СМИ

Ряд украинцев, осужденных в Украине за оправдание российской агрессии и участие в незаконных вооруженных формированиях, вскоре могут выйти на свободу. Они надеялись отправиться в РФ по обмену пленными, однако после выхода из тюрьмы их могут мобилизовать.

О мобилизации осужденных в Украине пишет 1 декабря hromadske. Журналисты рассказали о мужчинах, которые во время отбывания срока писали заявления с просьбами вывезти их в Россию в обмен на украинских пленных военных в рамках государственного проекта "Хочу к своим".

По словам авторов материала, заключенные не дождались обмена, а после отбытия наказания их могут мобилизовать, поскольку их статьи не запрещают дальнейший призыв в армию.

В ноябре 2023 года к двум годам заключения за оправдание агрессии РФ был приговорен львовянин Евгений Желизко. Во время заседания суда он вины не признал и сказал, что стал гражданином Украины "случайно", потому что его "страна развалилась". По его мнению, Украины как государства и украинцев как нации "не существует", россияне являются "братским народом", украинскую армию нужно лишить вооружения, а действующую власть "физически устранить". Также Желизко называл "фейком" преступления россиян в Буче и других деоккупированных городах.

Железко осудили по статье за оправдание и отрицание агрессии России. Вину осужденный признал в апелляционном суде, а после июля 2024 года написал заявление об обмене с РФ на украинских пленных. Срок заключения Желизко заканчивается на днях.

Другой осужденный, Сергей Пасечник, по данным следствия добровольно и без какого-либо давления вступил в незаконные вооруженные формирования на захваченной россиянами территории Луганской области в первый день полномасштабного вторжения. Несмотря на то, что в 2022-м он находился в Харьковской области вместе с другими оккупационными войсками, Пасечник осужден только за участие в незаконном вооруженном формировании.

В суде он раскаялся и получил три года заключения из максимальных восьми. В июне 2024 года Пасечник дал согласие на то, чтобы его обменяли с РФ на украинских пленных, однако обмен до сих пор не состоялся. В октябре 2025-го уже прошло три года его отбывания наказания.

Мобилизация осужденных в Украине: кого могут призвать

Журналисты отметили, что в соответствии с порядком проведения призыва, в Украине не могут мобилизовать осужденных за преступления против основ национальной безопасности: государственную измену, шпионаж, коллаборационизм, диверсию, посягательство на территориальную целостность Украины и тому подобное. При этом статьи Уголовного кодекса 436-2 (об оправдании войны) и 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) не запрещают призыв осужденных на военную службу, а после выхода на свободу такие заключенные должны стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Поэтому Евгения Желизко и Сергея Пасечника, которые оправдывали Россию и воевали на стороне оккупационной армии, по закону могут мобилизовать в Украине.

