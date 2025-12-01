В Україні можуть мобілізувати засуджених, які виправдовували агресію РФ і воювали на її боці, — ЗМІ

Низка українців, засуджених в Україні за виправдовування російської агресії та участь у незаконних збройних формуваннях, незабаром можуть вийти на волю. Вони сподівалися відправитися до РФ за обміном полоненими, проте після виходу з в'язниці їх можуть мобілізувати.

Про мобілізацію засуджених в Україні пише 1 грудня hromadske. Журналісти розповіли про чоловіків, які під час відбування терміну писали заяви з проханнями вивезти їх до Росії в обмін на українських полонених військових у межах державного проєкту "Хочу к своим".

За словами авторів матеріалу, ув'язнені не дочекалися обміну, а після відбуття покарання їх можуть мобілізувати, оскільки їхні статті не забороняють подальший призов до армії.

В листопаді 2023 року до двох років ув'язнення за виправдовування агресії РФ був засуджений львів'янин Євген Желізко. Під час засідання суду він вини не визнав і сказав, що став громадянином України "випадково", бо його "країна розвалилася". На його думку, України як держави та українців як нації "не існує", росіяни є "братнім народом", українську армію потрібно позбавити озброєння, а чинну владу "фізично усунути". Також Желізко називав "фейком" злочини росіян в Бучі та інших деокупованих містах.

Желізка засудили по статті за виправдовування та заперечення агресії Росії. Провину засуджений визнав в апеляційному суді, а після липня 2024 року написав заяву про обмін з РФ на українських полонених. Термін ув'язнення Желізка закінчується днями.

Інший засуджений, Сергій Пасечник, за даними слідства добровільно та без будь-якого тиску вступив до незаконних збройних формувань на захопленій росіянами території Луганської області у перший день повномасштабного вторгнення. Попри те, що у 2022-му він перебував у Харківській області разом з іншими окупаційними військами, Пасечник засуджений лише за участь у незаконному збройному формуванні.

В суді він розкаявся та отримав три роки ув'язнення з максимальних восьми. У червні 2024 року Пасечник дав згоду на те, щоб його обміняли з РФ на українських полонених, проте обмін досі не відбувся. У жовтні 2025-го вже минуло три роки його відбування покарання.

Засуджений за колабораціонізм Сергій Пасечник просив відправити його в РФ в межах обміну полоненими Фото: Hromadske

Мобілізація засуджених в Україні: кого можуть призвати

Журналісти зазначили, що відповідно до порядку проведення призову, в Україні не можуть мобілізувати засуджених за злочини проти основ національної безпеки: державну зраду, шпигунство, колабораціонізм, диверсію, посягання на територіальну цілісність України тощо. При цьому статті Кримінального кодексу 436-2 (про виправдовування війни) та 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) не забороняють призов засуджених на військову службу, а після виходу на волю такі ув'язнені мають стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Тож Євгена Желізка та Сергія Пасечника, які виправдовували Росію та воювали на боці окупаційної армії, за законом можуть мобілізувати в Україні.

