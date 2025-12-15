На Львівщині зростає захворюваність на грип та ГРВІ: названо небезпечне ускладнення

У Львівській області фіксується зростання кількості захворювань на грип А та ГРВІ. Серед госпіталізованих — багато дітей.

Наймолодшому пацієнту — лише три місяці, повідомляє Lviv.Media з посиланням на інформацію заступника директора Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні Андрія Орфіна. За його словами, у деяких пацієнтів грип дав ускладнення у вигляді міокардиту — запалення серцевого м'яза.

Масові надходження хворих на грип до лікарень почалося 11 грудня. Станом на понеділок, 15 грудня, у лікарнях міста перебувають 84 дитини та 50 дорослих із грипом, ще 79 дорослих і 50 дітей — із ГРВІ.

Чотири людини, у яких COVID-19, перебувають у реанімації.

"Щодня до нас надходить приблизно 50 пацієнтів, 30-40 із них це люди з ознаками грипу або ГРВІ. У них виявляють грип А. Пацієнти з грипом поступають з високою гарячкою, яка дуже погано коригується жарознижувальними препаратами, сухий надсадний кашель, біль в очних яблуках, біль. Частина пацієнтів мають блювання, нудоту. Частина пацієнтів мають пронос, особливо діти", — розповів Орфін.

Серед інших симптомів ГРВІ лікарі називають сльозотечу, нежить, біль і першіння в горлі. Що стосується температури тіла, то вона зазвичай нижча і добре знижується жарознижувальними засобами.

За словами медиків, до лікарів люди звертаються на 3-5 день хвороби. Причому ті, хто госпіталізується після п'яти днів, найчастіше вже мають ускладнення у вигляді пневмонії.

Згідно зі звітом Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, із 8 до 14 грудня зареєстровано 10 519 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. За тиждень госпіталізовано 231 особу, з них 139 дітей. Найбільше хворих у вікових групах: 5-14 та 30-64 роки.

Лікарі просять жителів регіону не контактувати з хворими, частіше провітрювати приміщення, залишатися вдома самим у разі захворювання і не відправляти в дитсадок дітей, якщо в них спостерігаються симптоми грипу або ГРВІ.

Нагадаємо, новий мутований штам грипу H3N2, який поширюється у Великій Британії з рекордною швидкістю, може призвести до переповнення лікарень і стати причиною рекордної кількості смертей цієї зими.

Також повідомлялося, що вчені реконструювали вірус смертельного іспанського грипу. Його отримали з легені віком 107 років.