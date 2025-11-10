Мутував сім разів за літо: світ накриває новий небезпечний штам грипу

Новий мутований штам грипу H3N2, який поширюється у Великій Британії з рекордною швидкістю, може призвести до переповнення лікарень і стати причиною рекордної кількості смертей цієї зими.

Вірус почав поширюватися раніше, ніж зазвичай, і здатний уразити більшу кількість населення, повідомляє Daily Mail. У зоні особливого ризику — діти та люди похилого віку.

За словами експертів, він може спровокувати найсильніший сезон грипу за десятиліття, перевершивши попередні роки, коли померло майже 16 000 осіб.

"Ми давно не бачили подібного вірусу. Ця динаміка незвичайна. Я не панікую, але я занепокоєна", — заявила журналістам директорка Всесвітнього центру грипу при Інституті Френсіса Кріка, професорка Нікола Льюїс.

Експерти вважають, що це може бути пов'язано з тим, що штам грипу H3N2 мутував сім разів за літо, що зробило його важчим, ніж зазвичай, особливо для літніх людей. Він також відрізняється від штамів грипу, які спостерігали у Великій Британії останніми роками, а це означає, що у людей, котрі заразилися ним, імунітет послаблений, оскільки їхній організм не знайомий із вірусом.

Відео дня

За даними ЗМІ, кількість госпіталізацій із грипом в Англії за останній тиждень уже зросла на 60% — із 251 до 422, причому цей показник уже сягнув рівня, що зазвичай не спостерігається до початку грудня.

Загальна кількість випадків захворювання вже більш ніж утричі перевищує аналогічний показник минулого року, переважно за рахунок зростання захворюваності серед дітей шкільного віку.

Органи охорони здоров'я також попередили, що багато людей, схильних до ризику захворювання на грип, можуть не знати, що вони мають вакцину. Тільки 28,9% людей із хронічними захворюваннями зробили щеплення цього року.

Симптоми грипу H3N2

Симптоми грипу H3N2 схожі з симптомами інших штамів грипу, але можуть бути важчими: часто зустрічаються висока температура, сильний біль у тілі та втома. Згідно з окремими повідомленнями, в Австралії, де вже зіткнулися з епідемією, цей грип спричиняє сильніший біль у тілі, тривалішу втому та більш раптову появу симптомів.

Запалення, спричинене грипом, може ускладнити доставку кисню легенями до решти органів і тканин, підвищуючи ризик смертельних ускладнень. Грип може призвести до пневмонії, яка здатна викликати дихальну недостатність, смертельний сепсис або запалення серця, мозку і м'язів.

Крім того, він може загострити наявні хронічні захворювання, як-от хвороби серця та астма, що вже потребує госпіталізації.

Експерти також попереджають, що причиною його швидкого поширення є більш висока швидкість розмноження. Показник R грипу (або репродуктивна цінність) у Великій Британії зазвичай становить близько 1,2, що означає, що на кожні 100 осіб, які перехворіли на грип, він може заразити приблизно 120 осіб.

Коефіцієнт R безпосередньо не конвертується в низку випадків зараження, але показує, що спалах зростає, якщо він перевищує критичний рівень в одиницю. Якщо він нижче цього рівня, це означає, що не всі передають хворобу далі.

Минулого року у Великій Британії кількість смертей від грипу більш ніж подвоїлася і становила 7757 летальних випадків порівняно з 3555 у 2023 році.

Нагадаємо, вчені реконструювали вірус смертельного іспанського грипу. Його отримали з легені віком 107 років.

Також повідомлялося, як діють вакцини від коронавірусу.