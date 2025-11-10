Мутировал семь раз за лето: мир накрывает новый опасный штамм гриппа

Новый мутировавший штамм гриппа H3N2, который распространяется в Великобритании с рекордной скоростью, может привести к переполнению больниц и стать причиной рекордного числа смертей этой зимой.

Вирус начал распространяться раньше обычного и способен поразить большее количество населения, сообщает Daily Mail. В зоне особого риска – дети и старики.

По словам экспертов, он может спровоцировать самый сильный сезон гриппа за десятилетие, превзойдя предыдущие годы, когда умерло почти 16 000 человек.

"Мы давно не видели подобного вируса. Эта динамика необычна. Я не паникую, но я обеспокоена", – заявила журналистам директор Всемирного центра гриппа при Институте Фрэнсиса Крика, профессор Никола Льюис.

Эксперты считают, что это может быть связано с тем, что штамм гриппа H3N2 мутировал семь раз за лето, что сделало его более тяжелым, чем обычно, особенно для пожилых людей. Он также отличается от штаммов гриппа, наблюдавшихся в Великобритании в последние годы, а это означает, что у людей, заразившихся им, иммунитет ослаблен, поскольку их организм не знаком с вирусом.

По данным СМИ, число госпитализаций с гриппом в Англии за последнюю неделю уже выросло на 60% – с 251 до 422, причем этот показатель уже достиг уровня, который обычно не наблюдается до начала декабря.

Общее число случаев заболевания уже более чем в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года, в основном за счет роста заболеваемости среди детей школьного возраста.

Органы здравоохранения также предупредили, что многие люди, подверженные риску заболевания гриппом, могут не знать, что им полагается вакцина. Только 28,9% людей с хроническими заболеваниями получили прививку в этом году.

Симптомы гриппа H3N2

Симптомы гриппа H3N2 схожи с симптомами других штаммов гриппа, но могут быть более тяжёлыми: часто встречаются высокая температура, сильные боли в теле и усталость. Согласно отдельным сообщениям, в Австралии, где уже столкнулись с эпидемией, этот грипп вызывает более сильную боль в теле, длительную усталость и более внезапное появление симптомов.

Воспаление, вызванное гриппом, может затруднить доставку кислорода лёгкими к остальным органам и тканям, повышая риск смертельных осложнений. Грипп может привести к пневмонии, которая способна вызвать дыхательную недостаточность, смертельный сепсис или воспаление сердца, мозга и мышц.

Кроме того, он может обострить имеющиеся хронические заболевания, такие как болезни сердца и астма, что уже требует госпитализации.

Эксперты также предупреждают, что причиной его быстрого распространения является более высокая скорость размножения. Показатель R гриппа (или репродуктивная ценность) в Великобритании обычно составляет около 1,2, что означает, что на каждые 100 человек, переболевших гриппом, он может заразить примерно 120 человек.

Коэффициент R напрямую не конвертируется в число случаев заражения, но показывает, что вспышка растёт, если он превышает критический уровень в единицу. Если он ниже этого уровня, это означает, что не все передают болезнь дальше.

В прошлом году в Великобритании число смертей от гриппа более чем удвоилось и составило 7757 летальных исходов по сравнению с 3555 в 2023 году.

