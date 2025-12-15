На Львовщине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: названо опасное осложнение

Во Львовской области фиксируется рост количества заболеваний гриппом А и ОРВИ. Среди госпитализированных – много детей.

Самому младшему пациенту – всего три месяца, сообщает Lviv.Media со ссылкой на информацию заместителя директора Львовской областной клинической инфекционной больницы Андрея Орфина. По его словам, у некоторых пациентов грипп дал осложнения в виде миокардита – воспаления сердечной мышцы.

Массовые поступления больных гриппом в больницы началось 11 декабря. По состоянию на понедельник, 15 декабря, в больницах города находятся 84 ребенка и 50 взрослых с гриппом, еще 79 взрослых и 50 детей — с ОРВИ.

Четыре человека, у которых COVID-19, находятся в реанимации.

"Ежедневно к нам поступает примерно 50 пациентов, 30-40 из них это люди с признаками гриппа или ОРВИ. У них обнаруживают грипп А. Пациенты с гриппом поступают с высокой лихорадкой, которая очень плохо корректируется жаропонижающими препаратами, сухой надсадный кашель, боль в глазных яблоках, боль. Часть пациентов имеют имеют рвоту, тошноту. Часть пациентов имеют понос, особенно дети", – рассказал Орфин.

Среди других симптомов ОРВИ врачи называют слезотечение, насморк, боль и першение в горле. Что касается температуры тела, то она обычно ниже и хорошо снижается жаропонижающими средствами.

По словам медиков, к врачам люди обращаются на 3-5 день болезни. Причем те, кто госпитализируется после пяти дней, зачастую уже имеют осложнения в виде пневмонии.

Согласно отчета Львовского областном центре контроля и профилактики болезней, с 8 по 14 декабря зарегистрировано 10 519 случаев острых респираторных вирусных инфекций. За неделю госпитализирован 231 человек, из них 139 детей. Больше больных в возрастных группах: 5-14 и 30-64 года.

Врачи просят жителей региона не контактировать с больными, чаще проветривать помещение, оставаться дома самим в случае заболевания и не отправлять в детсад детей, если у них наблюдаются симптомы гриппа или ОРВИ.

Напомним, новый мутировавший штамм гриппа H3N2, который распространяется в Великобритании с рекордной скоростью, может привести к переполнению больниц и стать причиной рекордного числа смертей этой зимой.

Также сообщалось, что ученые реконструировали вирус смертельного испанского гриппа. Его получили из легкого возрастом 107 лет.