Учнів одеських шкіл переводять на дистанційку: у чому причина

Через постійні повітряні тривоги, а також перебої з електрикою і водою учнів одеських шкіл вирішили перевести на дистанційне навчання.

За тиждень до початку канікул, з 22 грудня, діти навчатимуться в онлайн-форматі, повідомляє "Думская" з посиланням на батьків одного з міських ліцеїв. Цю інформацію виданню підтвердили і в мерії.

Згідно з листом департаменту освіти і науки Одеської міськради, з 22 до 26 грудня діти навчатимуться онлайн, після чого підуть на зимові канікули з 27 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.

Перед тим, як ухвалити таке рішення, батьків запитували, чи варто продовжувати навчання в школах очно. Більшість із них підтримали перехід на дистанційку.

Напередодні в міськраді повідомили, що в закладах дошкільної освіти працюватимуть чергові групи, а в школах — чергові класи.

Тим часом ситуація в Одесі та Одеській області після масштабних обстрілів залишається непростою. З початку грудня Збройні сили РФ практично щодня завдають ударів по Одеській області із застосуванням дронів, авіабомб і ракет. Основними цілями атак стали об'єкти енергетичної, портової та залізничної інфраструктури.

Після нічної атаки 13 грудня Арцизька громада залишилася без електропостачання. 17 грудня в Одеській області було введено режим надзвичайної ситуації державного рівня у зв'язку з масованими атаками на об'єкти енергетики.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок нічного обстрілу 19 грудня без електроенергії залишилися 74,5 тисячі абонентів у регіоні, з них приблизно 65 тисяч — в Одесі.

Як писав Фокус, через руйнування мостів у Маяках на КПП на кордоні регіону утворилися величезні затори, і людям доводиться долати додаткові відстані, щоб потрапити до Одеси.

Один із чиновників уже організував бізнес на переправі людей через Дністер і бере по 10 тисяч за групу з чотирьох пасажирів, хоча в Одеській обласній військовій адміністрації дозволу на подібну діяльність йому не давали.

Напередодні ввечері російські окупанти знову завдали удару балістикою по Одеській області, внаслідок якого загинули вісім осіб, ще 15 дістали поранення.