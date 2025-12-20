Учеников одесских школ переводят на дистанционку: в чем причина

Из-за постоянных воздушных тревог, а также перебоев с электричеством и водой учащихся одесских школ решили перевести на дистанционное обучение.

За неделю до начала каникул, с 22 декабря, дети будут учиться в онлайн-формате, сообщает "Думская" со ссылкой на родителей одного из городских лицеев. Эту информацию изданию подтвердили и в мэрии.

Согласно письму департамента образования и науки Одесского горсовета, с 22 по 26 декабря дети будут учиться онлайн, после чего уйдут на зимние каникулы с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Перед тем, как принять такое решение, родителей спрашивали, стоит ли продолжать обучение в школах очно. Большинство из них поддержали переход на дистанционку.

Накануне в горсовете сообщили, что в заведениях дошкольного образования будут работать дежурные группы, а в школах – дежурные классы.

Відео дня

Тем временем ситуация в Одессе и Одесской области после масштабных обстрелов остается непростой. С начала декабря Вооруженные силы РФ практически ежедневно наносят удары по Одесской области с применением дронов, авиабомб и ракет. Основными целями атак стали объекты энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры.

После ночной атаки 13 декабря Арцизская община осталась без электроснабжения. 17 декабря в Одесской области был введен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с массированными атаками на объекты энергетики.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал, что в результате ночного обстрела 19 декабря без электроэнергии остались 74,5 тысячи абонентов в регионе, из них около 65 тысяч — в Одессе.

Как писал Фокус, из-за разрушений мостов в Маяках на КПП на границе региона образовались огромные пробки, и людям приходится преодолевать дополнительные расстояния, чтобы попасть в Одессу.

Один из чиновников уже организовал бизнес на переправе людей через Днестр и берет по 10 тысяч за группу из четырех пассажиров, хотя в Одесской областной военной администрации разрешения на подобную деятельность ему не давали.

Накануне вечером российские оккупанты снова нанесли удар баллистикой по Одесской области, в результате которого погибли восемь человек, еще 15 получили ранения.