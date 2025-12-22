Дружина генерала СБУ має паспорт РФ і працювала з підсанкційними юристами, — hromadske

Розслідувачі стверджують, що дружина генерала СБУ Віктора Доровського має паспорт РФ, а його батько під час повномасштабного вторгнення РФ до України став власником фармкомпанії, в кримінальному провадженні щодо якої правоохоронці розслідували зв'язки з росіянами.

Журналісти hromadske розповіли про родину генерала Служби безпеки України Віктора Доровського в розслідуванні, опублікованому 22 грудня. Президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання генерала у 2023 році, за три роки після того, як Доровський очолив управління СБУ в Одеській області.

Розслідувачі стверджують, що знайшли в базах даних два російські паспорти дружини Доровського, уродженки Харкова Оксани, на її попереднє прізвище Бурмістрова. За словами журналістів, за номерами цих паспортів на сайті податкової РФ також можна знайти актуальний податковий номер.

Розслідувачі знайшли російський податковий номер Оксани Доровської Фото: hromadske

Журналісти стверджують із посиланням на дані з російського єдиного державного порталу "Госуслуги", що один із паспортів дружини генерала СБУ, отриманий нею у 2004 році у 20-річному віці, досі є дійсним.

Журналісти знайшли дані про паспорт Оксани Доровської Фото: hromadske

На запит hromadske в СБУ підтвердили наявність російського громадянства у дружини генерала Доровського, проте сказали, що нічого не знають про дійсний паспорт РФ. Служба підтвердила наявність в Оксани Доровської лише одного паспорта громадянки Росії, отриманого у 14 років, і ще одного закордонного від 2005 року, терміни дії яких уже спливли.

За словами представників СБУ, Доровській не вдалося позбутися громадянства РФ через певні бюрократичні перешкоди.

Дружина Віктора Доровського володіє салонами краси

Журналісти зазначили, що у 2020 році Оксана Доровська відкрила салон краси Timespell в Одесі.

Доровська на відкритті салону краси Timespell в Одесі Фото: hromadske

Втім розслідувачі hromadske за допомогою сервісу YC World з'ясували, що бізнес Доровської після повномасштабного вторгнення РФ до України почав розвиватися також на Кіпрі — згідно з випискою з кіпрського реєстру юридичних осіб, у червні 2022 року вона придбала фірму CHANELO LIMITED на острові.

Інформація про компанію на Кіпрі, що належить Оксані Доровській Фото: hromadske

Зі світлин у мережі журналісти зробили висновок, що Доровська відкрила салон краси після міста Пафос у 2023 році, а юридично-процедурний супровід цього бізнесу забезпечує компанія PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, якою керують зокрема підсанкційні кіпрські юристи Софоклеуси. Уповноважений із питань санкційної політики Владислав Власюк казав, що Софоклеуси допомагали іншим підприємцям обходити українські санкції.

В СБУ на запит журналістів заперечили зв'язки родини Доровського з Софоклеусами і запевнили, що їхня компанія не здійснювала жодних адміністративно-господарських функцій для компанії дружини генерала.

Однак журналісти зазначили, що компанія Софоклеусів PMS MERCURY CORPORATE SERVICES LTD виключили з фірми CHANELO LIMITED лише після звернення hromadske до родини Доровських після понад трьох років офіційної співпраці.

Майно дружини Віктора Доровського

Крім того, за даними розслідувачів, протягом 2018-2019 років Оксана Доровська купила майна приблизно на $1,3 мільйона доларів. Зокрема у 2019 році вона стала власницею маєтку площею 488 квадратів у котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом, мінімальна вартість якого могла становити щонайменше 585 тисяч доларів. Журналісти зазначили, що супутникові знімки свідчать про те, що Доровська придбала землю з уже збудованим будинком, хоча офіційно вона купувала лише ділянку.

Журналісти показали маєток Доровської під Києвом Фото: hromadske

В hromadske зазначили, що за документами будівництво нібито тривало з серпня до вересня 2019 року, та в СБУ стверджують, що дружина генерала вклалася в маєток іще на етапі будівництва 2016 року та входила в кооператив, що обслуговує містечко.

Втім незалежний експерт і консультант із нерухомості Євгеній Полунов вважає, що ця версія не підтверджується офіційною документацією.

"Є декларація про готовність об’єкта до експлуатації, у якій чітко зазначено, що замовником є фізична особа й підрядних організацій жодних не було залучено до цього. І де участь тут будь-якого кооперативу як юридичної особи в цьому об’єкті будівництва — не зрозуміло. Тобто документально це не підтверджено", — сказав експерт.

В листопаді 2018 року Доровська також купила за 175 тисяч доларів майнові права на 491,6 квадратного метра комерційної нерухомості у преміальному ЖК Delmar в Печерському районі Києва, ринкова вартість якої могла становити майже 740 тисяч доларів.

За даними журналістів, Доровська придбала нерухомість в ЖК Delmar на Печерську Фото: hromadske

В СБУ пояснили занижену ціну тим, що будівля була проблемною, лишалася недобудованою понад вісім років, і там змінювався забудовник. У 2021 році Доровська продала нерухомість у ЖК Delmar.

В Службі безпеки кажуть, що гроші на купівлю нерухомості дружині генерала ще у 2016 році дав батько Віктора Доровського — Олександр. Втім журналісти зауважили, що СБУ не надала підтверджувальних документів.

Батько Віктора Доровського володіє ТОВ "Корпорація Здоров’я"

Розслідувачі зазначили, що Олександр Доровський був власником активів групи фармацевтичних компаній, коли тривало розслідування їхніх зв'язків з росіянами.

Національна поліція та Офіс генпрокурора у 2022 році почала кримінальне провадження щодо "відмивання" майна та фінансування дій, ворожих до України, де фігурувала група компаній "Здоров'я". За даними журналістів, на початку 2023 року цією групою володів бізнесмен Леонід Огородніков, який є російським кінопродюсером і засновником мережі кінотеатрів у Росії, а також бізнес-партнером російського олігарха і члена партії "Єдина Росія" Олександра Шишкіна.

Представники компанії "Здоров'я" після накладення арештів домоглися їх скасування, аргументувавши це тим, що кінцевим власником групи "Здоров'я" став Олександр Доровський. Після того ТОВку "Фармацевтична група "Здоров’я"" ліквідували, її активи вивели, а в Олександра Доровського в одноосібному володінні з'явилася ТОВ "Корпорація Здоров’я".

В СБУ на запит журналістів сказали, що не бачать жодних зв'язків групи "Здоров'я" з країною-агресоркою.

"За наявною інформацією, під час розслідування було встановлено, що вказані фірми не мають зв’язків із державою агресором. Всі три зазначені компанії були виключені з кримінального провадження, вони не є фігурантами кримінальної справи й станом на зараз досудове розслідування щодо них не здійснюється", — заявили в Службі безпеки.

Розслідування hromadske щодо дружини та батька генерала СБУ Віктора Доровського.

