Жена генерала СБУ имеет паспорт РФ и работала с подсанкционными юристами, — hromadske

Расследователи утверждают, что жена генерала СБУ Виктора Доровского имеет паспорт РФ, а его отец во время полномасштабного вторжения РФ в Украину стал владельцем фармкомпании, в уголовном производстве в отношении которой правоохранители расследовали связи с россиянами.

Журналисты hromadske рассказали о семье генерала Службы безопасности Украины Виктора Доровского в расследовании, опубликованном 22 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание генерала в 2023 году, через три года после того, как Доровский возглавил управление СБУ в Одесской области.

Расследователи утверждают, что нашли в базах данных два российских паспорта жены Доровского, уроженки Харькова Оксаны, на ее предыдущую фамилию Бурмистрова. По словам журналистов, по номерам этих паспортов на сайте налоговой РФ также можно найти актуальный налоговый номер.

Расследователи нашли российский налоговый номер Оксаны Доровской Фото: hromadske

Журналисты утверждают со ссылкой на данные с российского единого государственного портала "Госуслуги", что один из паспортов жены генерала СБУ, полученный ею в 2004 году в 20-летнем возрасте, до сих пор является действительным.

Відео дня

Журналисты нашли данные о паспорте Оксаны Доровской Фото: hromadske

На запрос hromadske в СБУ подтвердили наличие российского гражданства у жены генерала Доровского, однако сказали, что ничего не знают о действительном паспорте РФ. Служба подтвердила наличие у Оксаны Доровской только одного паспорта гражданки России, полученного в 14 лет, и еще одного заграничного от 2005 года, сроки действия которых уже истекли.

По словам представителей СБУ, Доровской не удалось избавиться от гражданства РФ из-за определенных бюрократических препятствий.

Жена Виктора Доровского владеет салонами красоты

Журналисты отметили, что в 2020 году Оксана Доровская открыла салон красоты Timespell в Одессе.

Доровская на открытии салона красоты Timespell в Одессе Фото: hromadske

Впрочем, расследователи hromadske с помощью сервиса YC World выяснили, что бизнес Доровской после полномасштабного вторжения РФ в Украину начал развиваться также на Кипре — согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц, в июне 2022 года она приобрела фирму CHANELO LIMITED на острове.

Информация о компании на Кипре, принадлежащей Оксане Доровской Фото: hromadske

Из фотографий в сети журналисты сделали вывод, что Доровская открыла салон красоты после города Пафос в 2023 году, а юридически-процедурное сопровождение этого бизнеса обеспечивает компания PMS MERCURY CORPORATE SERVICES, которой руководят в частности подсанкционные кипрские юристы Софоклеусы. Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк говорил, что Софоклеусы помогали другим предпринимателям обходить украинские санкции.

В СБУ на запрос журналистов отрицали связи семьи Доровского с Софоклеусами и заверили, что их компания не осуществляла никаких административно-хозяйственных функций для компании жены генерала.

Однако журналисты отметили, что компания Софоклеусов PMS MERCURY CORPORATE SERVICES LTD исключили из фирмы CHANELO LIMITED только после обращения hromadske к семье Доровских после более трех лет официального сотрудничества.

Имущество жены Виктора Доровского

Кроме того, по данным расследователей, в течение 2018-2019 годов Оксана Доровская купила имущества примерно на $1,3 миллиона долларов. В частности, в 2019 году она стала обладательницей имения площадью 488 квадратов в коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом, минимальная стоимость которого могла составлять не менее 585 тысяч долларов. Журналисты отметили, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Доровская приобрела землю с уже построенным домом, хотя официально она покупала только участок.

Журналисты показали имение Доровской под Киевом Фото: hromadske

В hromadske отметили, что по документам строительство якобы продолжалось с августа по сентябрь 2019 года, но в СБУ утверждают, что жена генерала вложилась в имение еще на этапе строительства в 2016 году и входила в кооператив, обслуживающий городок.

Впрочем, независимый эксперт и консультант по недвижимости Евгений Полунов считает, что эта версия не подтверждается официальной документацией.

"Есть декларация о готовности объекта к эксплуатации, в которой четко указано, что заказчиком является физическое лицо и подрядные организации никаких не были привлечены к этому. И где участие здесь какого-либо кооператива как юридического лица в этом объекте строительства — не понятно. То есть документально это не подтверждено", — сказал эксперт.

В ноябре 2018 года Доровская также купила за 175 тысяч долларов имущественные права на 491,6 квадратного метра коммерческой недвижимости в премиальном ЖК Delmar в Печерском районе Киева, рыночная стоимость которой могла составлять почти 740 тысяч долларов.

По данным журналистов, Доровская приобрела недвижимость в ЖК Delmar на Печерске Фото: hromadske

В СБУ объяснили заниженную цену тем, что здание было проблемным, оставалось недостроенным более восьми лет, и там менялся застройщик. В 2021 году Доровская продала недвижимость в ЖК Delmar.

В Службе безопасности говорят, что деньги на покупку недвижимости жене генерала еще в 2016 году дал отец Виктора Доровского — Александр. Впрочем журналисты отметили, что СБУ не предоставила подтверждающих документов.

Отец Виктора Доровского владеет ООО "Корпорация Здоровье"

Расследователи отметили, что Александр Доровский был владельцем активов группы фармацевтических компаний, когда шло расследование их связей с россиянами.

Национальная полиция и Офис генпрокурора в 2022 году начала уголовное производство по "отмыванию" имущества и финансированию действий, враждебных Украине, где фигурировала группа компаний "Здоровье". По данным журналистов, в начале 2023 года этой группой владел бизнесмен Леонид Огородников, который является российским кинопродюсером и основателем сети кинотеатров в России, а также бизнес-партнером российского олигарха и члена партии "Единая Россия" Александра Шишкина.

Представители компании "Здоровье" после наложения арестов добились их отмены, аргументировав это тем, что конечным владельцем группы "Здоровье" стал Александр Доровский. После того ООО "Фармацевтическая группа "Здоровье"" ликвидировали, ее активы вывели, а у Александра Доровского в единоличном владении появилась ООО "Корпорация Здоровье".

В СБУ на запрос журналистов сказали, что не видят никаких связей группы "Здоровье" со страной-агрессором.

"По имеющейся информации, в ходе расследования было установлено, что указанные фирмы не имеют связей с государством агрессором. Все три указанные компании были исключены из уголовного производства, они не являются фигурантами уголовного дела и по состоянию на сейчас досудебное расследование в отношении них не осуществляется", — заявили в Службе безопасности.

Расследование hromadske относительно жены и отца генерала СБУ Виктора Доровского.

Напомним, 27 ноября журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет, в котором рассказали, что нардеп из фракции "Слуга Народа" Юрий Камельчук был в Европе несмотря на запрет на выезд для чиновников.

11 сентября журналисты Bihus.Info обнародовали расследование о чиновниках, которые вывезли детей из Украины.