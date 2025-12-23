Напад на поліцію на Закарпатті: чоловік побив дружину і накинувся на правоохоронців

На Закарпатті 43-річний чоловік, на якого згодом склали адмінпротокол за домашнє насильство, накинувся на правоохоронців, що прибули на виклик. Його доставили до відділку та помістили до ізолятора.

Про напад на правоохоронців розповіла пресслужба відділу комунікації поліції в Закарпатській області. Виклик на лінію 102 надійшов о 6:37 23 грудня із селища Воловець від 19-річного хлопця, який на тлі криків повідомив, що його батько свариться з його матір'ю і чинить проти неї фізичне насильство.

Коли наряд поліції прибув на виклик, чоловік спочатку намагався уникнути спілкування, а потім почав проявляти агресію і кидатися на дружину, сина та правоохоронців.

Наряд затримав підозрюваного, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, і доставив його до відділку поліції. Повідомляється, що дружина та син затримуваного не потребували медичної допомоги.

Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання, наразі тривають слідчі дії.

За інформацією пресслужби, дії закарпатця кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України: "умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків". Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років. Також за вчинення домашнього насильства на нього склали адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

