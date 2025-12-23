Нападение на полицию на Закарпатье: мужчина избил жену и набросился на правоохранителей

На Закарпатье 43-летний мужчина, на которого впоследствии составили админпротокол за домашнее насилие, набросился на правоохранителей, прибывших на вызов. Его доставили в участок и поместили в изолятор.

О нападении на правоохранителей рассказала пресс-служба отдела коммуникации полиции в Закарпатской области. Вызов на линию 102 поступил в 6:37 23 декабря из поселка Воловец от 19-летнего парня, который на фоне криков сообщил, что его отец ссорится с его матерью и оказывает против нее физическое насилие.

Когда наряд полиции прибыл на вызов, мужчина сначала пытался избежать общения, а затем начал проявлять агрессию и бросаться на жену, сына и правоохранителей.

Наряд задержал подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и доставил его в отделение полиции. Сообщается, что жена и сын задерживаемого не нуждались в медицинской помощи.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, сейчас продолжаются следственные действия.

По информации пресс-службы, действия закарпатца квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины: "умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей". Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет. Также за совершение домашнего насилия на него составили административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.

