Сиплють сніг у зливний бачок: у Кривому Розі мешканці будинку тиждень живуть без води, — ЗМІ

В соцмережах публікують фото та відео жителів будинку 31 на вулиці Пляжній у Кривому Розі, які збирають на вулиці сніг. Стверджується, що люди лишаються без тепла та води вже тиждень.

Про відсутність водопостачання й опалення в будинку у Кривому Розі повідомило 29 грудня місцеве медіа "СВОЇ Кривий Ріг". За словами місцевих жителів, ця ситуація триває вже тиждень, а діти вимушені спати у верхньому одязі.

"Люди збирають сніг, щоб закрити хоча б якісь потреби у воді на Пляжній, 31. Його засипають навіть у бачки унітазів", — розповідає медіа.

За словами мешканців, постачальник житлово-комунальних послуг "УЮТ", який обслуговує будинок, не має фахівців і матеріалів для заміни аварійних труб. Тому замість ремонту ЖЕК перекрив водопостачання й опалення, і відтоді ніяких робіт не проводилося, кажуть жителі багатоповерхівки.

ЗМІ повідомляють, що місцеві мешканці зверталися на урядову гарячу лінію та писали колективну заяву у Тернівський райвиконком, але на момент публікації новини коментарів щодо аварійної ситуації не було.

Нагадаємо, після російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури 27 грудня у Києві близько 40% житлових будинків залишилися без світла та тепла.

У ніч на 22 грудня росіяни вдарили по Кривому Рогу та зруйнували Центр надання адміністративних послуг "Я – ветеран". Також були пошкоджені адміністративні будівлі, два багатоквартирні будинки та легкові авто.