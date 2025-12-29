Сыплют снег в сливной бачок: в Кривом Роге жители дома неделю живут без воды, — СМИ

В соцсетях публикуют фото и видео жителей дома 31 на улице Пляжной в Кривом Роге, которые собирают на улице снег. Утверждается, что люди остаются без тепла и воды уже неделю.

Об отсутствии водоснабжения и отопления в доме в Кривом Роге сообщило 29 декабря местное медиа "СВОЇ Кривий Ріг". По словам местных жителей, эта ситуация продолжается уже неделю, а дети вынуждены спать в верхней одежде.

"Люди собирают снег, чтобы закрыть хотя бы какие-то потребности в воде на Пляжной, 31. Его засыпают даже в бачки унитазов", — рассказывает медиа.

По словам жителей, поставщик жилищно-коммунальных услуг "УЮТ", который обслуживает дом, не имеет специалистов и материалов для замены аварийных труб. Поэтому вместо ремонта ЖЭК перекрыл водоснабжение и отопление, и с тех пор никаких работ не проводилось, говорят жители многоэтажки.

Відео дня

СМИ сообщают, что местные жители обращались на правительственную горячую линию и писали коллективное заявление в Терновский райисполком, но на момент публикации новости комментариев по аварийной ситуации не было.

Напомним, после российской атаки на объекты критической инфраструктуры 27 декабря в Киеве около 40% жилых домов остались без света и тепла.

В ночь на 22 декабря россияне ударили по Кривому Рогу и разрушили Центр предоставления административных услуг "Я — ветеран". Также были повреждены административные здания, два многоквартирных дома и легковые авто.