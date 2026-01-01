Буча була потрібна українцям: онук Бандери зробив несподівану заяву

Жахливі події, що сталися в Київській області 2022 року, підштовхнули українців до спілкування рідною мовою.

Буча стала жорстоким, але необхідним каталізатором переходу жителів України на державну мову. Про це під час розмови зі львівськими ЗМІ заявив онук Степана Бандери, громадянин Канади Стефко Бандера.

За його словами, канадські волонтери, які доставляли хокейну екіпіровку для дітей в Україні, спілкувалися з їхніми батьками. І під час розмови стало відомо, що після подій у Бучі Київської області був період, коли тренери і люди, які працювали з дітьми, намагалися говорити українською.

"Це жахливий прецедент. Але потрібна Буча, щоб люди заговорили українською мовою", — вважає Стефко Бандера.

Однак, за його словами, тренерам нічим замінити навчальні посібники з гри в хокей, надруковані російською мовою, оскільки української спеціалізованої літератури з цього виду спорту не існує.

Військові злочини ЗС РФ на Київщині

Повністю вся Київська область була звільнена від окупантів 2 квітня 2022 року. Журналіст Дмитро Комаров, який зайшов у Бучу разом із військовими, розповідав, що тіла вбитих росіянами мирних мешканців лежали просто на вулицях.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомляв, що військові РФ у Бучі зв'язували цивільним людям руки і розстрілювали їх у потилицю, деяким із жертв було всього 14 років.

Фокус писав, що у квітні 2025 року Збройні сили України знищили 24-річного російського військовослужбовця Руслана Омаралінова, який входив до складу 234-го псковського десантно-штурмового полку і брав участь у скоєнні воєнних злочинів у Бучі.