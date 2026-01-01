Буча была нужна украинцам: внук Бандеры сделал неожиданное заявление

Ужасные события, произошедшие в Киевской области в 2022 году, подтолкнули украинцев к общению на родном языке.

Буча стала жестоким, но необходимым катализатором перехода жителей Украины на государственный язык. Об этом во время разговора со львовскими СМИ заявил внук Степана Бандеры, гражданин Канады Стефко Бандера.

По его словам, канадские волонтеры, доставлявшие хоккейную экипировку для детей в Украине, общались с их родителями. И во время разговора стало известно, что после событий в Буче Киевской области был период, когда тренеры и работавшие с детьми люди старались говорить на украинском.

"Это ужасный прецедент. Но нужна Буча, чтобы люди заговорили на украинском языке", — считает Стефко Бандера.

Однако, по его словам, тренерам нечем заменить учебные пособия по игре в хоккей, напечатанные на русском языке, поскольку украинской специализированной литературы по этому виду спорта не существует.

Военные преступления ВС РФ на Киевщине

Полностью вся Киевская область была освобождена от оккупантов 2 апреля 2022 года. Журналист Дмитрий Комаров, который зашел в Бучу вместе с военными, рассказывал, что тела убитых россиянами мирных жителей лежали прямо на улицах.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщал, что военные РФ в Буче связывали гражданским людям руки и расстреливали их в затылок, некоторым из жертв было всего 14 лет.

Фокус писал, что в апреле 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили 24-летнего российского военнослужащего Руслана Омаралинова, который входил в состав 234-го псковского десантно-штурмового полка и участвовал в совершении военных преступлений в Буче.