Траса "Львів – Івано-Франківськ" стоїть через рясні снігопади (відео)

Нині на дорозі працює снігоприбиральна техніка, але ті, кому не пощастило застрягнути у заторі, повідомляють, що без руху стоять по 30-60 хвилин.

Про затори на головній дорозі зі Львова до Івано-Франківська повідомляють місцеві пабліки.

"Якщо плануєте їхати по Н-09, готуйтеся до заторів", - сказано у повідомленні.

У ДСНС Івано-Франківщини попереджають про погіршення погоди. І 2 січня і вже 3-го по місту та області утримаються пориви південно-західного вітру 15-20м/с .

"На дорогах ожеледиця. 1 рівень небезпечності, жовтий", - попередили рятувальники та закликали громадян не ходили під деревами та рекламними щитами і не паркувати там авто.

Через сильний південно-західний вітер на Прикарпатті зафіксували аварійні вимкнення електроенергії у низці населених пунктів. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Від 1 січня та до кінця доби 2 січня на Прикарпатті утримуються пориви південно-західного вітру швидкістю 25–30 м/с.

Негода вже призвела до численних аварійних знеструмлень. Станом на 10:00 повністю без електропостачання залишаються 8 населених пунктів, ще у 15 — електроенергію вимкнено частково.

Найбільше постраждали населені пункти Верховинського та Надвірнянського районів, а також Яремчанської громади.

Енергетики застерігають, що через збереження штормового попередження гілки дерев можуть спричиняти нові обриви ліній електропередач.

Нагадаємо, якраз перед Новим роком рясні снігопади пройшли у Польщі. Траса на Варшаву була завалена снігом.

Також Фокус писав, якою буде погода на вихідні в Україні. Початок січня принесе українцям мінливу погоду з різкими температурними коливаннями, опадами та сильними поривами вітру. На вихідних країну накриють мокрий сніг і дощі, а вже в неділю відчутно посилиться холод.