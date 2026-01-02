Трасса "Львов — Ивано-Франковск" стоит из-за обильных снегопадов (видео)

Сейчас на дороге работает снегоуборочная техника, но те, кому не повезло застрять в пробке, сообщают, что без движения стоят по 30-60 минут.

О пробках на главной дороге из Львова в Ивано-Франковск сообщают местные паблики.

"Если планируете ехать по Н-09, готовьтесь к пробкам", — сказано в сообщении.

В ГСЧС Ивано-Франковской области предупреждают об ухудшении погоды. И 2 января и уже 3-го по городу и области сохранятся порывы юго-западного ветра 15-20м/с.

"На дорогах гололедица. 1 уровень опасности, желтый", — предупредили спасатели и призвали граждан не ходить под деревьями и рекламными щитами и не парковать там авто.

Из-за сильного юго-западного ветра на Прикарпатье зафиксировали аварийные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

С 1 января и до конца суток 2 января на Прикарпатье удерживаются порывы юго-западного ветра скоростью 25-30 м/с.

Непогода уже привела к многочисленным аварийным обесточиваниям. По состоянию на 10:00 полностью без электроснабжения остаются 8 населенных пунктов, еще в 15 — электроэнергия отключена частично.

Больше всего пострадали населенные пункты Верховинского и Надвирнянского районов, а также Яремчанской общины.

Энергетики предостерегают, что из-за сохранения штормового предупреждения ветви деревьев могут вызывать новые обрывы линий электропередач.

Напомним, как раз перед Новым годом обильные снегопады прошли в Польше. Трасса на Варшаву была завалена снегом.

Также Фокус писал, какой будет погода на выходные в Украине. Начало января принесет украинцам переменчивую погоду с резкими температурными колебаниями, осадками и сильными порывами ветра. На выходных страну накроют мокрый снег и дожди, а уже в воскресенье ощутимо усилится холод.