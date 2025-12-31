Снегопады в Польше спровоцировали пробки по 20 км перед Новым годом (видео)

Сильный ночной снегопад в Польше ночью вызвал пробки длиной до 20 км на автомагистрали между Варшавой и балтийским портовым городом Гданьском. Сотни людей оказались заблокированы в своих машинах на морозе.

"Сложная ситуация началась 30 декабря после 16:00, когда у первых грузовиков на трассе S7 возникли проблемы с приближением к склонам. Это привело к образованию пробки длиной примерно в 20 километров за ночь", — заявил Томаш Марковский, пресс-секретарь полиции северного города Ольштын, сообщает Wiadomosci.

Сотни авто застряли в снегу на трассе S7 в Польше

Никто не пострадал, но пришлось вызвать полицию и спасательные службы. Привлекли наряды из всех близлежащих городков, даже из Остроды, которая находится в 40 км к западу от Ольштына.

Государственное информационное агентство PAP сообщило, что также наблюдались некоторые сбои в работе железных дорог и аэропортов, но в целом движение восстанавливается до нормального режима.

Снегопад в Польше Фото: Соцсети

Когда дорогу расчистили от снега, через несколько минут снова образовался слой снега толщиной в несколько сантиметров, сообщил начальник пожарной охраны Варминско-Мазурского воеводства, бригадный генерал Михал Каменецкий. По его словам снегопад продолжался несколько часов без перерыва.

Он рассказал, что в огромной пробке застряло множество автомобилей. В некоторых местах высота снежных заносов, по сообщениям, достигала 60 сантиметров. Снег заблокировал несколько сотен автомобилей на трассе S7.

Сотни авто застряли в снегу на трассе S7 в Польше Фото: Соцсети

"Как это часто бывает в нашей стране, зима застала нас врасплох", — пошутил Каменецкий.

Напомним, в то же время множество горнолыжных курортов в Европе страдают из-за недостатка снега. Там где годами лыжный сезон открывался еще осенью, теперь нет снега даже в середине зимы.

Также снегом замело дорогу на украинский горнолыжный курорт Буковель. В Ивано-Франковской области люди, которые ехали в сторону курорта, буквально застревают на трассах, занесенных снегом.