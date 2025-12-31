Снігопади в Польщі спровокували затори по 20 км перед Новим роком (відео)

Сильний нічний снігопад у Польщі вночі спричинив затори довжиною до 20 км на автомагістралі між Варшавою і балтійським портовим містом Гданськом. Сотні людей опинилися заблокованими у своїх машинах на морозі.

"Складна ситуація почалася 30 грудня після 16:00, коли у перших вантажівок на трасі S7 виникли проблеми з наближенням до схилів. Це призвело до утворення затора завдовжки приблизно 20 кілометрів за ніч", — заявив Томаш Марковський, прес-секретар поліції північного міста Ольштин, повідомляє Wiadomosci.

Сотні авто застрягли в снігу на трасі S7 у Польщі

Ніхто не постраждав, але довелося викликати поліцію і рятувальні служби. Залучили наряди з усіх довколишніх містечок, навіть з Остроди, що за 40 км на захід від Ольштина.

Державне інформаційне агентство PAP повідомило, що також спостерігалися деякі збої в роботі залізниць та аеропортів, але загалом рух відновлюється до нормального режиму.

Відео дня

Снігопад у Польщі Фото: Соцсети

Коли дорогу розчистили від снігу, через кілька хвилин знову утворився шар снігу завтовшки в кілька сантиметрів, повідомив начальник пожежної охорони Вармінсько-Мазурського воєводства, бригадний генерал Міхал Каменецький. За його словами снігопад тривав кілька годин без перерви.

Він розповів, що у величезному заторі застрягло безліч автомобілів. У деяких місцях висота снігових заметів, за повідомленнями, сягала 60 сантиметрів. Сніг заблокував кілька сотень автомобілів на трасі S7.

Сотні авто застрягли в снігу на трасі S7 у Польщі Фото: Соцсети

"Як це часто буває в нашій країні, зима застала нас зненацька", — пожартував Каменецький.

Нагадаємо, водночас безліч гірськолижних курортів у Європі потерпають через нестачу снігу. Там де роками лижний сезон відкривався ще восени, тепер немає снігу навіть у середині зими.

Також снігом замело дорогу на український гірськолижний курорт Буковель. В Івано-Франківській області люди, які їхали в бік курорту, буквально застрягають на трасах, занесених снігом.