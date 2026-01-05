Українці можуть купувати газові балончики без дозволу: Кабмін ухвалив постанову

Усі громадяни України від 18 років можуть купувати, зберігати та застосовувати газові балончики без будь-яких дозволів. Втім це не стосується газових пістолетів і револьверів.

Про зміну правил застосування газових балончиків пише "Судово-юридична газета". Відповідна постанова Кабінету міністрів України № 1735 зі змінами до застарілої постанови "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" була ухвалена 24 грудня 2025 року.

В оновленій редакції постанови зафіксовано перелік спеціальних засобів самооборони з речовинами сльозогінної та дратівної дії:

упаковки з аерозолями сльозогінної та дратівної дії (газові балончики);

газові пістолети та револьвери калібру 6, 8 і 9 мм;

заряджені сльозогінними та дратівними речовинами патрони до газових пістолетів і револьверів.

Відповідно до нового документа, купити засоби самооборони можна в крамницях, які є об’єктами дозвільної системи та мають відповідну ліцензію.

Придбати, носити, перевозити та зберігати газові балончики без будь-яких дозволів відтепер можуть будь-які юридичні особи та громадяни, які досягли віку 18 років. Для цього не потрібно отримувати жодних довідок, медичних висновків чи проходити реєстрацію.

При цьому зберігання, носіння, перевезення та застосування безномерних або саморобних газових пістолетів і револьверів забороняється, а для їх придбання необхідний дозвіл від уповноваженого підрозділу органу Національної поліції України, висновок лікарсько-консультативної комісії та довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження та застосування.

