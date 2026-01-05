Украинцы могут покупать газовые баллончики без разрешения: Кабмин принял постановление

Все граждане Украины от 18 лет могут покупать, хранить и применять газовые баллончики без каких-либо разрешений. Впрочем это не касается газовых пистолетов и револьверов.

Об изменении правил применения газовых баллончиков пишет "Судебно-юридическая газета". Соответствующее постановление Кабинета министров Украины № 1735 с изменениями в устаревшее постановление "О порядке продажи, приобретения, регистрации, учета и применения специальных средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия" было принято 24 декабря 2025 года.

В обновленной редакции постановления зафиксирован перечень специальных средств самообороны с веществами слезоточивого и раздражающего действия:

упаковки с аэрозолями слезоточивого и раздражающего действия (газовые баллончики);

газовые пистолеты и револьверы калибра 6, 8 и 9 мм;

заряженные слезоточивыми и раздражающими веществами патроны к газовым пистолетам и револьверам.

Согласно новому документу, купить средства самообороны можно в магазинах, которые являются объектами разрешительной системы и имеют соответствующую лицензию.

Приобрести, носить, перевозить и хранить газовые баллончики без каких-либо разрешений отныне могут любые юридические лица и граждане, достигшие возраста 18 лет. Для этого не нужно получать никаких справок, медицинских заключений или проходить регистрацию.

При этом хранение, ношение, перевозка и применение безномерных или самодельных газовых пистолетов и револьверов запрещается, а для их приобретения необходимо разрешение от уполномоченного подразделения органа Национальной полиции Украины, заключение врачебно-консультативной комиссии и справка об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения и применения.

