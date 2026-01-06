На одному з пересадочних вузлів метро Києва закривають ескалатор: як довго триватимуть роботи

6 січня київська влада повідомила про завершення ремонту ескалатора на станції "Палац Україна" та анонсувала початок планового почергового капремонту ремонт ескалаторів на пересадочному вузлі між станціями метро "Палац спорту" — "Площа Українських Героїв".

Роботи триватимуть орієнтовно до середини березня, повідомляє Kyiv Metro Alerts.

На підприємстві зазначили, що плановий ремонт ескалаторів проводять кожні 10-12 років або після пробігу в 150 тисяч кілометрів.

Під час ремонтних робіт буде демонтовано основні елементи ескалатора: сходове полотно, перила, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу обладнання.

Після огляду деталей на предмет зносу і відповідності технічним нормам, ті, що є придатними, будуть повернуті на місце, а небезпечні для експлуатації заміняться на новіші.

Капітальний ремонт виконує спеціалізована бригада фахівців на всіх 122 ескалаторах столичного метро.

Минулого місяця мер Києва Віталій Кличко повідомив про перебіг робіт із будівництва метро на Виноградар, завершити які обіцяють у 2026 році. За його словами, вже побудовано правий тунель від "Мостицької" до "Сирця" з частиною вентиляційних вузлів і перекладанням мереж. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградарі становить 3,7 км.

Незважаючи на декларовані Кличком терміни, керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Виговський заявив, що в кращому разі новий напрямок запрацює у 2027 році. Наступного року мають завершити будівництво станції "Мостицька" в основних конструкціях, але поїзди запустять тільки після того, як введуть в експлуатацію дві станції — "Мостицьку" і "Проспект Правди".

