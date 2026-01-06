На одном из пересадочных узлов метро Киева закрывают эскалатор: как долго продлятся работы

6 января киевские власти сообщили о завершении ремонта эскалатора на станции "Дворец Украина" и анонсировали начало планового поочередного капремонта ремонт эскалаторов на пересадочном узле между станциями метро "Дворец спорта" - "Площадь Украинских Героев".

Работы продлятся ориентировочно до середины марта, сообщает Kyiv Metro Alerts.

На предприятии отметили, что плановый ремонт эскалаторов проводится каждые 10–12 лет или после пробега в 150 тысяч километров.

В ходе ремонтных работ будут демонтированы основные элементы эскалатора: лестничное полотно, перила, редуктор, тяговые цепи и другие детали, обеспечивающие работу оборудования.

После осмотра деталей на предмет износа и соответствия техническим нормам, те, которые являются пригодными, будут возвращены на место, а небезопасные для эксплуатации заменятся на более новые.

Капитальный ремонт выполняет специализированная бригада специалистов на всех 122 эскалаторах столичного метро.

В прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ходе работ по строительству метро на Виноградарь, завершить которые обещают в 2026 году. По его словам, уже построен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца" с частью вентиляционных узлов, и перекладыванием сетей. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградаре составляет 3,7 км.

Несмотря на декларируемые Кличко сроки, руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Выговский заявил, что в лучшем случае новое направление заработает в 2027 году. В следующем году должны завершить строительство станции "Мостицкая" в основных конструкциях, но поезда запустят только после того, как введут в эксплуатацию две станции — "Мостицкую" и "Проспект Правды".

