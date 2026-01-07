У київському бізнес-центрі Gulliver обірвався ліфт: постраждав чоловік (фото)

Інцидент трапився, коли ліфт їхав з 30-го поверху. Він пролетів близько п'яти, перш ніж спрацювали гальма, стверджують у соцмережах.

У центрі Києва, в бізнес-центрі Gulliver, стався інцидент із ліфтом. За словами очевидців, кабіна обірвалася та пролетіла близько п’яти поверхів, після чого різко зупинилася, повідомляють Telegram-канали.

В кабіні був один пасажир. Чоловік отримав травми спини, як повідомляють очевидці. На фото з місця події видно, що ним займаються медики, в нього перев'язана нога.

На місці працювали екстрені служби. Причини аварії з’ясовують фахівці, також перевіряють технічний стан ліфтового обладнання.

БЦ Gulliver — один із найбільших торговельно-офісних комплексів Києва, щодня його відвідують тисячі людей.

У ДСНС та Нацполіції Києва поки не коментували інцидент у бізнес-центрі Gulliver.

Відео дня

Нагадаємо, 31 жовтня у Києві раптово закрили Gulliver і не пускали всередину орендарів, які не перепідписали договори. В "Ощадбанку" заявили, що колишній власник перешкоджає передаванню критично важливих систем комплексу, і через це виникла загроза для безпеки відвідувачів. Компанія "Три О" втратила Gulliver через кредити, отримані ще у 2006 році, але пояснила борги втратами через повномасштабну війну.

Згодом в "Ощадбанку" заявили про пошкодження і вилучення критично важливого обладнання, які вказують на саботаж. У ТОВ "Три О" водночас поскаржились, що не отримували жодних офіційних попереджень про закриття, "ліфти, вентиляцію та електропостачання" зупиняв сам банк.