Дуже холодно: Діденко розповіла про погоду на 12 січня
Найближчим часом в Україні триватимуть морози. Зокрема у Києві понеділок може бути дуже холодним.
У понеділок, 12-го січня, вночі в Україні передбачається від 12 до 18 градусів морозу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
На крайній півночі очікується -18…-24, на південному заході України -7…-12 градусів, а у південній частині -4…-6 градусів.
Вдень у північній частині країни прогнозується -7…-13 градусів, на півдні -2…-4 градуси, а на решті території -3…-9 градусів.
У більшості регіонів України без опадів, сніг пройде лише в західних областях.
У Києві понеділок очікується дуже холодним, зазначила Наталка Діденко. Вночі у столиці -14…-18, а вдень -10…-13 градусів, без опадів.
"Надалі в Україні морози триватимуть", — попередила синоптикиня, додавши, що будуть лише послаблення холоду, але не його закінчення.
Нагадаємо, що 8 січня Київ накрила небезпечна комбінація дощу та морозу, що перетворила вулиці столиці на справжню "ковзанку". Через негоду почали падати дерева, а пересування містом стало складним та ризикованим для водіїв і пішоходів.
Фокус писав, що країни Європи паралізовані через хуртовини, крижані вітри зі швидкістю 210 км/год і сильні морози, які приніс із собою шторм "Горетті".
Тим часом в Україні синоптики прогнозують падіння температури та сильні снігопади. Очікується, що погода буде суворою.