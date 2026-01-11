Очень холодно: Диденко рассказала о погоде на 12 января

В ближайшее время в Украине будут продолжаться морозы. В частности в Киеве понедельник может быть очень холодным.

В понедельник, 12-го января, ночью в Украине предполагается от 12 до 18 градусов мороза. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На крайнем севере ожидается -18...-24, на юго-западе Украины -7...-12 градусов, а в южной части -4...-6 градусов.

Днем в северной части страны прогнозируется -7...-13 градусов, на юге -2...-4 градуса, а на остальной территории -3...-9 градусов.

В большинстве регионов Украины без осадков, снег пройдет лишь в западных областях.

В Киеве понедельник ожидается очень холодным, отметила Наталка Диденко. Ночью в столице -14...-18, а днем -10...-13 градусов, без осадков.

"В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться", — предупредила синоптик, добавив, что будут лишь ослабление холода, но не его окончание.

Відео дня

Напомним, что 8 января Киев накрыла опасная комбинация дождя и мороза, превратившая улицы столицы в настоящий "каток". Из-за непогоды начали падать деревья, а передвижение по городу стало сложным и рискованным для водителей и пешеходов.

Фокус писал, что страны Европы парализованы из-за метелей, ледяных ветров со скоростью 210 км/ч и сильных морозов, которые принес с собой шторм "Горетти".

Тем временем в Украине синоптики прогнозируют падение температуры и сильные снегопады. Ожидается, что погода будет суровой.