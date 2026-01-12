У Києві іноземець прикрасив ялинку пакетиками з наркотиками (фото)

40-річний громадянин Ізраїлю обрав доволі незвичні прикраси для новорічної ялинки.

Як декор він використовував наркотики, розфасовані по зіп-пакетах, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловіка підозрюють у купівлі та збуті наркотиків і психотропів в особливо великих розмірах (за ч. 3 ст. 307 КК України). Йому вже повідомлено про підозру.

Фото: Київська міська прокуратура

Наркотики він відправляв замовникам поштою, а клієнтів шукав через закритий Telegram-канал. Затримали його на пошті під час отримання товару, який він планував розфасувати та продати. Під час затримання та обшуку вдома у фігуранта вилучили близько 200 грамів порошкоподібної речовини 4-ММС, амфетамін, марки ЛСД, МДМА та близько одного кілограма канабісу.

Заборонені речовини вдома він не ховав. Ба більше, пакетиками з наркотиками чоловік прикрасив свою ялинку.

Фото: Київська міська прокуратура

Усе вилучене направлено на експертизу.

Іноземця заарештували. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі викрили грипу ділків, які організували бізнес на психотропах. Наркотики виробляли в лабораторії та відправляли по країні або навіть за кордон. Одна з підозрюваних виявилася неповнолітньою.

Також повідомлялося, що в Києві продавали наркотики ділки зі спецперепустками та посвідченнями волонтерів. Організатор "бізнесу" керував усім через телефон.