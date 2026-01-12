В Киеве иностранец украсил елку пакетиками с наркотиками (фото)

40-летний гражданин Израиля выбрал довольно необычные украшения для новогодней елки.

В качестве декора он использовал наркотики, расфасованные по зип-пакетам, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Мужчина подозревается в покупке и сбыте наркотиков и психотропов в особо крупных размерах (по ч. 3 ст. 307 УК Украины). Ему уже сообщено о подозрении.

Фото: Киевская городская прокуратура

Наркотики он отправлял заказчикам по почте, а клиентов искал через закрытый Telegram-канал. Задержали его на почте при получении товара, который он планировал расфасовать и продать. При задержании и обыске дома у фигуранта изъяли около 200 граммов порошкообразного вещества 4-ММС, амфетамин, марки ЛСД, МДМА и около одного килограмма каннабиса.

Запретные вещества дома он не прятал. Более того, пакетиками с наркотиками мужчина украсил свою елку.

Фото: Киевская городская прокуратура

Все изъятое направлено на экспертизу.

Иностранца арестовали. Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе разоблачили гриппу дельцов, которые организовали бизнес на психотропах. Наркотики производили в лаборатории и отправляли по стране или даже за границу. Одна из подозреваемых оказалась несовершеннолетней.

Также сообщалось, что в Киеве продавали наркотики дельцы со спецпропусками и удостоверениями волонтеров. Организатор "бизнеса" руководил всем через телефон.