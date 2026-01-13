Батько працює в Міноборони РФ: Москва платила консультантці Ради за захист прав росіян, — "Схеми"

Розслідувачі стверджують, що головна науково-експертна консультантка Верховної Ради Яна Салміна, яка оцінює законопроєкти на конституційність, роками отримували з Кремля гроші на проросійську діяльність в Україні. В ВРУ заявили, що ініціювали офіційну перевірку та звернулися до НАЗК та СБУ.

Діяльності консультантки Верховної Ради Яни Салміної присвячено розслідування журналістів проєкту "Схеми". За даними розслідувачів, юристка родом з Полтавської області до приходу на посаду систематично отримувала державні кошти з РФ на захист прав росіян в Україні, який здійснювала через громадські організації.

Салміна обіймає посаду головної науково-експертної консультантки в Раді з 2019 року. За даними розслідувачів, у 2016 році вона організувала та модерувала круглий стіл на "захист прав меншин" у Києві, здебільшого російськомовної. Журналісти з'ясували, що захід отримував фінансування з державного бюджету РФ: гроші виділила російська державна структура "Правфонд", заснована Міністерством закордонних справ РФ та "Россотрудничеством". Розслідувачі стверджують, що зазначений в документації "Центр прав меншин" він моменту заснування та на сьогодні очолює Яна Салміна.

Відео дня

За даними розслідувачів, "Центр прав меншин" отримував гроші з бюджету РФ Фото: Схеми

"Схеми" стверджують, що знайшли архівне відео з форуму, і на ньому тему захисту прав меншин в Україні розкривали здебільшого на прикладах угорською та російської — а інтереси останньою відстоювали соратники Медведчука.

За інформацією розслідувачів, також Салміна роками працювала в організації "Російськомовна Україна", заборону якої ініціювала СБУ — її у 2009 році організував тоді народний депутат Вадим Колесніченко. Журналісти з посиланням на дані витоку пишуть, що юристка в цій організації нібито відповідала за залучення фінансування з російського "Правфонду". Після втечі Вадима Колесніченка у 2014 році до Криму керівником "Російськомовної України" у 2015 році став Сергій Шостак — чоловік Салміної. Згідно з документами витоку, Яна Салміна була єдиною юристкою проєкту.

У 2015 році ГО "Російськомовна Україна" очолив Сергій Шостак Фото: скриншот

Консультантка Верховної Ради їздила в Москву

За інформацією розслідувачів, після початку агресії РФ та окупації Криму у 2014 році Яна Салміна могла їздити до Москви щонайменше тричі, імовірно, для зустрічей з кураторами. Зокрема у серпні 2016 року вона узгоджувала зустріч у столиці РФ із тодішнім керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним та його радником Вʼячеславом Єлагіним.

У червні 2025 року Міністерство юстиції після звернення СБУ подало до Київського окружного адміністративного суду позов із проханням про заборону "Російськомовної України", проте на момент публікації новини рішення немає.

Батько Яни Салміної у РФ

За словами розслідувачів, квартира на вулиці Чавдар у Києві, де живе Салміна з чоловіком, від 2014 року належить її батьку Олегу Салміну — громадянину Росії та працівнику російського військово-промислового комплексу.

Журналісти ствердужують, що Салміна з чоловіком живуть у Києві Фото: Схеми

Дані з витягу про доходи Олега Салміна в РФ, отримані "Схемами", свідчать, що за останні 10 років він отримав 14 млн рублів (близько 200 тисяч доларів) зарплати від Інституту "Військово-повітряних сил" Міністерства оборони Росії та низки інших державних військово-промислових підприємств країни-агресорки.

Розслідувачі додзвонилися Салміну та запитали, чи підтримує він зв'язок із донькою Яною. За словами журналістів, чоловік обурено відповів: "Не понял", і поклав слухавку, на момент публікації матеріалу відповіді на надісланий перелік запитань він не дав.

Реакція Верховної Ради

Розслідувачі надіслали листа з окремими фактами про Яну Салміну на ім’я керівника Апарату Верховної Ради Вячеслава Штучного. Журналістам відповіли на лист, що призначили офіційну перевірку та адресували інформацію до НАЗК та СБУ із проханням про додаткові перевірки.

"Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема, до будь-яких загроз національній безпеці. З огляду на інформацію, викладену у вашому зверненні, Апарат направив його копії до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки викладених фактів у межах їхньої компетенції", — написано у відповіді за підписом Штучного.

В Раді наголосили, що в розслідуванні йдеться про діяльність Салміної до приходу на посаду держслужбовиці в Апараті.

Яна Салміна на момент публікації новини не коментувала розслідування "Схем".

Нагадаємо, 6 січня було опубліковано розслідування "Слідства.Інфо", в якому йдеться, що при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" у Києві діє підпільна школа, в якій діти навчаються за радянською програмою.

29 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозри п'ятьом народним депутатам України, які за даними слідства забезпечували фінансову винагороду парламентарям за "потрібне" голосування.