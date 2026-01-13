Отец работает в Минобороны РФ: Москва платила консультантке Рады за защиту прав россиян, — "Схемы"

Расследователи утверждают, что главный научно-экспертный консультант Верховной Рады Яна Салмина, которая оценивает законопроекты на конституционность, годами получала из Кремля деньги на пророссийскую деятельность в Украине. В ВРУ заявили, что инициировали официальную проверку и обратились в НАПК и СБУ.

Деятельности консультанта Верховной Рады Яны Салминой посвящено расследование журналистов проекта "Схемы". По данным расследователей, юрист родом из Полтавской области до прихода на должность систематически получала государственные средства из РФ на защиту прав россиян в Украине, которую осуществляла через общественные организации.

Салмина занимает должность главного научно-экспертного консультанта в Раде с 2019 года. По данным расследователей, в 2016 году она организовала и модерировала круглый стол в "защиту прав меньшинств" в Киеве, в основном русскоязычных. Журналисты выяснили, что мероприятие получало финансирование из государственного бюджета РФ: деньги выделила российская государственная структура "Правфонд", основанная Министерством иностранных дел РФ и "Россотрудничеством". Расследователи утверждают, что указанный в документации "Центр прав меньшинств" он момента основания и на сегодня возглавляет Яна Салмина.

По данным расследователей, "Центр прав меньшинств" получал деньги из бюджета РФ Фото: Схемы

"Схемы" утверждают, что нашли архивное видео с форума, и на нем тему защиты прав меньшинств в Украине раскрывали в основном на примерах венгерского и русского — а интересы последнего отстаивали соратники Медведчука.

По информации расследователей, также Салмина годами работала в организации "Русскоязычная Украина", запрет которой инициировала СБУ — ее в 2009 году организовал тогда народный депутат Вадим Колесниченко. Журналисты со ссылкой на данные утечки пишут, что юрист в этой организации якобы отвечала за привлечение финансирования из российского "Правфонда". После бегства Вадима Колесниченко в 2014 году в Крым руководителем "Русскоязычной Украины" в 2015 году стал Сергей Шостак — муж Салминой. Согласно документам утечки, Яна Салмина была единственным юристом проекта.

В 2015 году ОО "Русскоязычная Украина" возглавил Сергей Шостак Фото: скриншот

Консультантка Верховной Рады ездила в Москву

По информации расследователей, после начала агрессии РФ и оккупации Крыма в 2014 году Яна Салмина могла ездить в Москву минимум трижды, вероятно, для встреч с кураторами. В частности, в августе 2016 года она согласовывала встречу в столице РФ с тогдашним руководителем "Правфонда" Игорем Паневкиным и его советником Вячеславом Елагиным.

В июне 2025 года Министерство юстиции после обращения СБУ подало в Киевский окружной административный суд иск с просьбой о запрете "Русскоязычной Украины", однако на момент публикации новости решения нет.

Отец Яны Салминой в РФ

По словам расследователей, квартира на улице Чавдар в Киеве, где живет Салмина с мужем, с 2014 года принадлежит ее отцу Олегу Салмину — гражданину России и работнику российского военно-промышленного комплекса.

Журналисты утверждают, что Салмина с мужем живут в Киеве Фото: Схемы

Данные из выписки о доходах Олега Салмина в РФ, полученные "Схемами", свидетельствуют, что за последние 10 лет он получил 14 млн рублей (около 200 тысяч долларов) зарплаты от Института "Военно-воздушных сил" Министерства обороны России и ряда других государственных военно-промышленных предприятий страны-агрессора.

Расследователи дозвонились Салмину и спросили, поддерживает ли он связь с дочерью Яной. По словам журналистов, мужчина возмущенно ответил: "Не понял", и положил трубку, на момент публикации материала ответа на присланный перечень вопросов он не дал.

Реакция Верховной Рады

Расследователи направили письмо с отдельными фактами о Яне Салминой на имя руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного. Журналистам ответили на письмо, что назначили официальную проверку и адресовали информацию в НАПК и СБУ с просьбой о дополнительных проверках.

"Аппарат придерживается принципов нулевой толерантности, в частности, к любым угрозам национальной безопасности. Учитывая информацию, изложенную в вашем обращении, Аппарат направил его копии в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки изложенных фактов в пределах их компетенции", — написано в ответе за подписью Штучного.

В Раде отметили, что в расследовании речь идет о деятельности Салминой до прихода на должность госслужащей в Аппарате.

Яна Салмина на момент публикации новости не комментировала расследование "Схем".

