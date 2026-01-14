Не Тисою єдиною: чоловіки дедалі частіше намагаються втекти з України через Білорусь (відео)

Чоловіки призовного віку намагаються перетнути кордон із Білоруссю, аби уникнути служби. Їх менше, ніж тих, хто пробує потрапити до Румунії, або Молдови. Але у Держприкордонслужбі зазначають, що їх кількість росте.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо" та "Білоруського розслідувальницького центру". Згідно з офіційною відповіддю ДПСУ, яку отримали журналісти, в 2025 році за незаконну спробу перетину державного кордону України з Білоруссю прикордонники затримали 1424 чоловіків мобілізаційного віку. Це вчетверо більше, ніж у попередньому році (326 осіб), і в 356 разів порівняно з 2023-м (4 особи).

Білорус стає популярним напрямком для ухилянтів

"Напрямок з Білоруссю суттєво нижчий за показниками, ніж, наприклад, кордон із Румунією чи Молдовою. Але, знову ж таки, приріст є", — зазначив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Відео дня

Журналісти підрахували, що серед усіх країн, з якими межує Україна, Білорусь — єдина, на кордоні з якою суттєво збільшилася кількість спійманих чоловіків призовного віку (+336% до показника 2024 року).

Зросла кількість чоловіків, які виїджають до Білорусі Фото: Слідство. Інфо

Білоруський напрямок увійшов до п’ятірки за кількістю затриманих військовозобов’язаних, обійшовши польський. Вище у рейтингу — Угорщина (1 841 особа), Словаччина (2 265), Молдова (4 937), а на першому місці — Румунія (10 066). Останнє місце у списку — кордон з Росією (1 особа у 2025 році), передостаннє — кордон з Польщею (511 осіб).

Журналісти поспілкувався з чоловіком, який у спеціалізованих групах у Telegram обіцяє допомогти перетнути кордон із Білоруссю, а потім — із ЄС.

За свої послуги він бере дорого: з двох чоловіків він попросив 16 тисяч доларів США. Та розповів яким чином "клієнтів" вивезуть з України.

"Дивіться, вас заберуть із Києва, вас заберуть із будь-якої точки. У цьому немає жодної проблеми. Вас заберуть просто з дому. Ви сплачуєте вже тоді, коли сидите в машині. Виключно. Зі сторони РБ вас заберуть і відвезуть до першого готелю, а на наступний день вже до міліції, бо виходи у певні дні, коли зміни свої", — розповів перевізник.

Перевізник обіця забезпечити виїзд до Білорусі Фото: Слідство. Інфо

Згідно з даними Straży Granicznej (польська прикордонна служба), з 24 лютого 2022-го по 1 грудня 2025 року з Білорусі в Польщу прибуло понад 80 000 українських чоловіків віком 18–60 років. Скільки з них перед цим незаконно перетнули українсько-білоруський кордон — невідомо.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що нині українсько-білоруський кордон посилюють інженерними загородженнями та фортифікаційними спорудами.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що виїзд української молоді за кордон вже привернув увагу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і чи є шанс повернути українців додому.

А на кордоні із Румунією, на пункті пропуску "Порубне" прикордонники затримали чоловіка, який на мотоциклі намагався незаконно прорватися через державний кордон.