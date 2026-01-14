Не Тисой единой: мужчины все чаще пытаются сбежать из Украины через Беларусь (видео)

Мужчины призывного возраста пытаются пересечь границу с Беларусью, чтобы избежать службы. Их меньше, чем тех, кто пытается попасть в Румынию или Молдову. Но в Госпогранслужбе отмечают, что их количество растет.

Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо" и "Белорусского расследовательского центра". Согласно официальному ответу ГПСУ, который получили журналисты, в 2025 году за незаконную попытку пересечения государственной границы Украины с Беларусью пограничники задержали 1424 мужчин мобилизационного возраста. Это в четыре раза больше, чем в предыдущем году (326 человек), и в 356 раз по сравнению с 2023-м (4 человека).

Белорус становится популярным направлением для уклонистов

"Направление с Беларусью существенно ниже по показателям, чем, например, граница с Румынией или Молдовой. Но, опять же, прирост есть", — отметил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Журналисты подсчитали, что среди всех стран, с которыми граничит Украина, Беларусь — единственная, на границе с которой существенно увеличилось количество пойманных мужчин призывного возраста (+336% к показателю 2024 года).

Возросло количество мужчин, которые выезжают в Беларусь Фото: Слідство. Інфо

Белорусское направление вошло в пятерку по количеству задержанных военнообязанных, обойдя польское. Выше в рейтинге — Венгрия (1 841 человек), Словакия (2 265), Молдова (4 937), а на первом месте — Румыния (10 066). Последнее место в списке — граница с Россией (1 человек в 2025 году), предпоследнее — граница с Польшей (511 человек).

Журналисты пообщался с мужчиной, который в специализированных группах в Telegram обещает помочь пересечь границу с Беларусью, а затем — с ЕС.

За свои услуги он берет дорого: с двух мужчин он попросил 16 тысяч долларов США. И рассказал каким образом "клиентов" вывезут из Украины.

"Смотрите, вас заберут из Киева, вас заберут из любой точки. В этом нет никакой проблемы. Вас заберут прямо из дома. Вы платите уже тогда, когда сидите в машине. Исключительно. Со стороны РБ вас заберут и отвезут в первый отель, а на следующий день уже в милицию, потому что выходы в определенные дни, когда смены свои", — рассказал перевозчик.

Перевозчик обещает обеспечить выезд в Беларусь Фото: Слідство. Інфо

Согласно данным Straży Granicznej (польская пограничная служба), с 24 февраля 2022-го по 1 декабря 2025 года из Беларуси в Польшу прибыло более 80 000 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет. Сколько из них перед этим незаконно пересекли украинско-белорусскую границу — неизвестно.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас украинско-белорусскую границу усиливают инженерными заграждениями и фортификационными сооружениями.

Напомним, Фокус писал о том, что выезд украинской молодежи за границу уже привлек внимание канцлера Германии Фридриха Мерца и есть ли шанс вернуть украинцев домой.

А на границе с Румынией, на пункте пропуска "Порубное" пограничники задержали мужчину, который на мотоцикле пытался незаконно прорваться через государственную границу.