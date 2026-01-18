Річниця загибелі Дениса Монастирського: що слідство встановило за три роки після авіакатастрофи

18 січня — три роки від дня загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ, зокрема глави відомства Дениса Монастирського. Усі вони стали жертвами аварії вертольота в Броварах поблизу Києва.

Фокус згадує, що відомо про трагедію, і на якому етапі її розслідування.

Авіакатастрофа в Броварах — чорний день МВС 18 січня 2023 року

Гелікоптер Airbus Н225 Super Puma ЕС-225 (бортовий номер 54) Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що перевозив вище керівництво МВС України, розбився близько 8:20 ранку, упавши біля дитячого садочка в Броварах якраз у той момент, коли батьки приводили туди своїх дітей.

Уламки вертольота зачепили житловий будинок і пошкодили припарковані авто.

Хто був на борту вертольота

Згідно з повідомленням МВС, на момент трагедії на борту перебували:

міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський; перший заступник глави МВС Євген Єнін; державний секретар МВС Юрій Лубкович; заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк; начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Михайло Павлушко; старший оперуповноважений з особливо важливих справ департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко; провідний інспектор департаменту комунікації МВС Микола Анацький; командир повітряного судна — інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко; пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко; бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Усі вони загинули після того, як повітряне судно звалилося на землю і загорілося.

Крім пасажирів і членів екіпажу, також жертвами аварії стали чотири жінки і малолітня дитина, які прийшли в дитсадок:

Олена Пономаренко, 35 років; Мілана Пономаренко, 6 років; Марина Грановська, 50 років; Тетяна Бойченко, 60 років.

31 особа, серед яких 13 дітей, дістали травми різного ступеня тяжкості.

Будівля дитсадка, біля якого впав вертоліт Фото: Скрин відео

Авіакатастрофа в Броварах — куди летів Денис Монастирський

За інформацією Ігоря Клименка, якого в день трагедії призначили в.о. глави МВС, а з 7 лютого 2023 року він став його очільником, того ранку Денис Монастирський летів до Ізюма Харківської області.

"Він мав в Ізюмі нагородити нацгвардійців. Потім він мав заїхати в Донецьку область, потім — у Дніпропетровську. Тоді, пам'ятаєте, теж ракета ворога влучила в житловий будинок, і він хотів побувати на цьому місці. Тому він полетів на вертольоті", — розповідає він у документальному фільмі-портреті "Щоденник Монастирського".

У МВС пояснили, що все вище керівництво зібралося на одному борту, бо намагалися якомога швидше дістатися до місця призначення.

"Вони вирушили у відрядження, поспішали і хотіли якнайшвидше прибути на місце, щоб скоригувати надалі роботу міністерства якнайкраще й ефективніше", — пояснювала представниця пресслужби Нацполіції Мар'яна Рева.

Президент України Володимир Зеленський назвав те, що трапилося, жахливою трагедією. Глава держави висловив слова співчуття родичам загиблих і постраждалих дітей, і співробітників МВС.

Розслідування авіакатастрофи в Броварах — розслідування загибелі Дениса Монастирського

18 січня 2023 року одразу після трагедії на позачерговому засіданні уряд доручив у межах Державної комісії ТЕБ та НС створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах.

До складу групи увійшли в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

"Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з'ясувати причини падіння вертольота. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам'ять усім загиблим", — писав тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Того ж дня СБУ розпочала провадження за фактом падіння вертольота в Броварах, повідомивши, що розглядають кілька версій. Серед них називалися порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

Однак усі питання відпали після того, як було вивчено "чорну скриньку", розповідає канал "2+2" у документальному фільмі 2025 року "ДБР. Резонансні розслідування". У записах за кілька секунд до зіткнення було чути звук, дуже схожий на постріл. Ексклюзивно для 2+2 фахівці розповіли, як провели унікальний експеримент, імітуючи звук пострілу з різних видів зброї на борту.

"Зазначена експертиза в певному сенсі є унікальною. За 30 років своєї практики я ніколи не стикався з необхідністю перевірки версії, можливо, пострілу на борту літака чи гелікоптера", — каже Євген Тимко, завідувач лабораторії дослідження цифрових доказів КНДІСЕ.

Експерти довели, що це не був звук пострілу. Методом проб і помилок вони дійшли висновку: звук міг виникнути від удару руки пілота об мікрофон гарнітури під час різкої зміни траєкторії польоту.

У ДСНС у день трагедії випустили заяву, де заявили, що їхній гелікоптер ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу в місця виникнення надзвичайних ситуацій.

"Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений для виконання завдань за складних умов, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225. На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС", — йшлося в повідомленні.

3 серпня 2023 року п'ятьом посадовцям ДСНС було повідомлено про підозру. Слідство встановило, що незважаючи на застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, підозрювані залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Ба більше, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані за всім маршрутом запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами.

Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Однак жоден із посадових осіб, відповідальних за безпеку польотів, його не скасував і не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов. Як зазначало слідство, пілот, імовірно, "не бажаючи відмовляти міністру", погодився на ризикований політ.

"Через складні погодні умови екіпаж вертольота змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті — навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду і почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру допустив зіткнення із землею через відсутність необхідних навичок", — повідомили в Офісі генерального прокурора.

До розслідування залучали закордонних експертів, зокрема представників французької компанії — виробника вертольота.

Реконструкція аварії гелікоптера, в якій загинуло керівництво МВС Фото: ДБР

У листопаді 2023 року ДБР завершило розслідування катастрофи вертольота.

"Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що призвело до загибелі людей та великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість)", — заявили у відомстві.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

29 серпня 2024 року в ДБР повідомили, що справу про катастрофу вертольота передали до Печерського райсуду Києва. П'ятьох посадовців ДСНС звинувачують у порушенні правил польоту гелікоптера, у якому перебувало керівництво МВС. Матеріали справи зараз розглядають у суді.

На момент публікації матеріалу у відкритих джерелах інформації про обвинувальні вироки ще не було.

