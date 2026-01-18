Годовщина гибели Дениса Монастырского: что следствие установило за три года после авиакатастрофы

18 января – три года со дня гибели руководства Министерства внутренних дел, в том числе главы ведомства Дениса Монастырского. Все они стали жертвами крушения вертолета в Броварах вблизи Киева.

Фокус вспоминает, что известно о трагедии, и на каком этапе ее расследование.

Авиакатастрофа в Броварах — черный день МВД 18 января 2023 года

Вертолет Airbus Н225 Super Puma ЕС-225 (бортовой номер 54) Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, перевозивший высшее руководство МВД Украины, разбился около 8:20 утра, упав возле детского садика в Броварах как раз в тот момент, когда родители приводили туда своих детей.

Обломки вертолета задели жилой дом и повредили припаркованные авто.

Кто был на борту вертолета

Согласно сообщению МВД, на момент трагедии на борту находились:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский; первый заместитель главы МВД Евгений Енин; государственный секретарь МВД Юрий Лубкович; заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк; начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины Михаил Павлушко; старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко; ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий; командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко; пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко; бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Все они погибли после того, как воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.

Кроме пассажиров и членов экипажа, также жертвами крушения стали четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в детсад:

Елена Пономаренко, 35 лет; Милана Пономаренко, 6 лет; Марина Грановская, 50 лет; Татьяна Бойченко, 60 лет.

31 человек, среди которых 13 детей, получили травмы разной степени тяжести.

Здание детсада, возле которого упал вертолет Фото: Скрин видео

Авиакатастрофа в Броварах — куда летел Денис Монастырский

По информации Игоря Клименко, который в день трагедии был назначен и.о. главы МВД, а с 7 февраля 2023 года стал его руководителем, в то утро Денис Монастырский летел в Изюм Харьковской области.

"Он должен был в Изюме наградить нацгвардейцев. Потом он должен был заехать в Донецкую область, затем – в Днепропетровскую. Тогда, помните, тоже ракета врага попала в жилой дом, и он хотел побывать на этом месте. Поэтому он полетел на вертолете", – рассказывает он в документальном фильме-портрете "Дневник Монастырского".

В МВД объяснили, что все высшее руководство собралось на одном борту, поскольку пытались как можно скорее добраться к месту назначения.

"Они отправились в командировку, спешили и хотели как можно скорее прибыть на место, чтобы скорректировать в дальнейшем работу министерства как можно лучше и эффективнее", – говорила представительница пресс-службы Нацполиции Марьяна Рева.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся ужасной трагедией. Глава государства выразил слова сочувствия родственникам погибших и пострадавших детей, и сотрудников МВД.

Расследование авиакатастрофы в Броварах — расследование гибели Дениса Монастырского

18 января 2023 года сразу после трагедии на внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах.

В состав группы вошли и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

"Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим", – писал тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль.

В тот же день СБУ начала производство по факту падения вертолета в Броварах, сообщив, что рассматривается несколько версий. Среди них назывались нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Однако все вопросы отпали после того, как был изучен "черный ящик", рассказывает канал "2+2" в документальном фильме 2025 года "ГБР. Резонансные расследования". В записях за несколько секунд до столкновения был слышен звук, очень похожий на выстрел. Эксклюзивно для 2+2 специалисты рассказали, как провели уникальный эксперимент, имитируя звук выстрела из различных видов оружия на борту.

"Указанная экспертиза в определенном смысле является уникальной. За 30 лет своей практики я никогда не сталкивался с необходимостью проверки версии, возможно, выстрела на борту самолета или вертолета", — говорит Евгений Тимко, заведующий лабораторией исследования цифровых доказательств КНДИСЕ.

Эксперты доказали, что это не был звук выстрела. Методом проб и ошибок они пришли к выводу: звук мог возникнуть от удара руки пилота о микрофон гарнитуры при резком изменении траектории полета.

В ГСЧС в день трагедии выпустили заявление, где заявили, что их вертолет ЕС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225. На месте чрезвычайной ситуации работает Мобильная оперативная группа аппарата ГСЧС", – говорилось в сообщении.

3 августа 2023 года пятерым чиновникам ГСЧС было сообщено о подозрении. Следствие установило, что несмотря на предостережение внутренних инструкций и требований законодательства, подозреваемые привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Более того, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.

У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий. Как отмечало следствие, пилот, вероятно, "не желая отказывать министру", согласился на рискованный полет.

"Из-за сложных погодных условий экипаж вертолета вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте – даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра допустил столкновение с землей из-за отсутствия необходимых навыков", – сообщили в Офисе генерального прокурора.

К расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании – производителя вертолета.

Реконструкция крушения геликоптера, в котором погибло руководство МВД Фото: ГБР

В ноябре 2023 года ГБР завершило расследование крушения вертолета.

"Чиновникам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины. Начальник службы безопасности полетов этого же отряда уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность)", – заявили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

29 августа 2024 года в ГБР сообщили, что дело о крушении вертолета передали в Печерский райсуд Киева. Пять чиновников ГСЧС обвиняют в нарушении правил полета вертолета, в котором находилось руководство МВД. Материалы дела сейчас рассматриваются в суде.

На момент публикации материала в открытых источниках информации об обвинительных приговорах еще не было.

