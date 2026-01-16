У Києві діти навчатимуться до 1 липня: канікули офіційно продовжили до 1 лютого

З понеділка, 19 січня, канікули у школах Києва продовжили до 1 лютого.

Таке рішення, згідно з постановою уряду, обговорили на Раді оборони Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, канікули продовжать завдяки весняним і тижню літніх канікул, проте навчальний рік у школах завершиться не пізніше ніж 1 липня.

"Наш пріоритет — безпека дітей і збереження освітнього процесу навіть у складних умовах. Але постанову уряду місто має виконувати", — пояснив чиновник.

Незадовго до заяви Кличка заступник голови Київської державної міської адміністрації Валентин Мондрієвський говорив, що в разі, якщо рішення про продовження канікул у Києві носитиме рекомендаційний характер, влада може самостійно обирати формат навчання, зважаючи на аналіз ситуації та з огляду на інтереси дітей, батьків і педагогів.

Відео дня

Причиною продовження канікул стала складна ситуація з теплом і світлом у столиці після масштабного обстрілу міста ЗС РФ. Ворог прицільно бив по ТЕЦ і ТЕС міста, щоб створити для киян нестерпні умови для життя в умовах сильних морозів.

Станом на 16 січня ще близько 100 багатоповерхових будинків залишаються без опалення, хоча одразу після атаки таких було 6000.

У мерії також констатують, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною.

"Київ продовжує жити за екстреними графіками відключень світла. Енергетики теж продовжують працювати, щоб стабілізувати ситуацію. Усі залучені міські служби роблять усе, що можуть повернути киянам необхідні послуги", — наголосив Віталій Кличко, подякувавши комунальникам за самовіддану працю, а киянам — за витримку та стійкість.

Нагадаємо, жителі Києва скаржаться на прориви труб у будинках. Вода заливає сходові майданчики та під'їзди.