В Киеве дети будут учиться до 1 июля: каникулы официально продлили до 1 февраля

С понедельника, 19 января, каникулы в школах Киева продлили до 1 февраля.

Такое решение, согласно постановлению правительства, обсудили на Совете обороны Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул, однако учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

"Наш приоритет – безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. Но постановление правительства город должен выполнять", – объяснил чиновник.

Незадолго до заявления Кличко заместитель председателя Киевской государственной городской администрации Валентин Мондриевский говорил, что в случае, если решение о продлении каникул в Киеве будет носить рекомендационный характер, власти могут самостоятельно выбирать формат обучения, исходя из анализа ситуации и учитывая интересы детей, родителей и педагогов.

Причиной продления каникул стала сложная ситуация с теплом и светом в столице после масштабного обстрела города ВС РФ. Враг прицельно бил по ТЕЦ и ТЭС города, чтобы создать для киевлян невыносимые условия для жизни в условиях сильных морозов.

По состоянию на 16 января еще около 100 многоэтажных домов остаются без отопления, хотя сразу после атаки таких было 6000.

В мэрии также констатируют, что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной.

"Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Энергетики тоже продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию. Все привлеченные городские службы делают все, что могут вернуть киевлянам необходимые услуги", – подчеркнул Виталий Кличко, поблагодарив коммунальщиков за самоотверженный труд, а киевлян – за выдержку и стойкость.

Напомним, жители Киева жалуются на прорывы труб в домах. Вода заливает лестничные площадки и подъезды.