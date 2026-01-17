Перекидала портрети загиблих воїнів, бо вони її "дратували": поліція затримала жінку в Рівному

У Рівному місцева жителька перекинула портрети загиблих героїв російсько-української війни на Майдані Незалежності, бо вони її "дратували". Правоохоронці затримали жінку.

Про паплюження портретів загиблих воїнів повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області. Звернення про неадекватну поведінку жінки на Майдані Незалежності надійшло близько 23:00 16 січня.

Місцеві жителі повідомили поліції, що невідома "поводиться неадекватно" та перекидає портрети полеглих Героїв України. На місце прибули екіпаж патрульних і слідчо-оперативна група. Правоохоронці знайшли жінку за описом неподалік Майдану, на сусідній вулиці — нею виявилися 41-річна місцева жителька.

"Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле. Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте просить вибачення перед родинами загиблих", — розповіли у відділі комунікації поліції.

Відео дня

Дізнавачі Рівненського райуправління почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), жінці готують підозру. Також її притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП. за перебування в громадському місці напідпитку.

В поліції додали, що всі 13 портретів повернули на місце та відновили конструкції, та закликали громадян з повагою ставитися до пам'яті про тих, хто віддав життя для захисту України.

Нагадаємо, 19 вересня в поліції повідомляли, що в Чернігові покарали школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Героїв.

Поліція Київщини 12 серпня інформувала про розслідування справи жінки, яка паплюжила портрети загиблих військових в Ірпені.