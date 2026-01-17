Опрокидывала портреты погибших воинов, потому что они ее "раздражали": полиция задержала женщину в Ровно

В Ровно местная жительница опрокинула портреты погибших героев российско-украинской войны на Майдане Независимости, потому что они ее "раздражали". Правоохранители задержали женщину.

Об осквернении портретов погибших воинов сообщил отдел коммуникации полиции Ровненской области. Обращение о неадекватном поведении женщины на Майдане Независимости поступило около 23:00 16 января.

Местные жители сообщили полиции, что неизвестная "ведет себя неадекватно" и перебрасывает портреты павших Героев Украины. На место прибыли экипаж патрульных и следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли женщину по описанию неподалеку Майдана, на соседней улице — ею оказались 41-летняя местная жительница.

"Она находилась в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгер показал 0,91 промилле. Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, поскольку напоминают о войне. О содеянном не жалеет, однако просит прощения перед семьями погибших", — рассказали в отделе коммуникации полиции.

Дознаватели Ровненского райуправления начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), женщине готовят подозрение. Также ее привлекли к административной ответственности по ст. 178 КУоАП за пребывание в общественном месте в состоянии опьянения.

В полиции добавили, что все 13 портретов вернули на место и восстановили конструкции, и призвали граждан с уважением относиться к памяти о тех, кто отдал жизнь для защиты Украины.

Напомним, 19 сентября в полиции сообщали, что в Чернигове наказали школьниц, которые танцевали под русскую музыку на Аллее Героев.

Полиция Киевской области 12 августа информировала о расследовании дела женщины, которая оскверняла портреты погибших военных в Ирпене.