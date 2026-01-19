Морози в Україні сягнуть -20, а до кінця тижня очікується потепління: прогноз погоди від Діденко

20 січня в Україні очікуються сильні морози, а у нічні години температура на півночі та заході може опускатися до -20 градусів. Також, за прогнозами синоптиків, протягом дня повітря прогріється до -6…-11 градусів.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, холодну погоду в країні визначатиме антициклон.

За її прогнозом, у ніч на вівторок на півночі та заході України температура повітря коливатиметься від -12 до -18 градусів, а місцями морози досягнуть -20. Удень стовпчики термометрів піднімуться до -6…-11 градусів. Також вона зауважила, що на дорогах очікується ожеледиця, тож водіям і пішоходам слід бути обережними.

Вітер у вівторок прогнозують помірний, переважно західний і північно-західний, однак через антициклон опади малоймовірні, тож небо буде переважно ясним.

У Києві 20 січня також буде морозно і сухо, без істотних опадів.

Відео дня

Та все ж синоптикиня зазначає, що ближче до кінця тижня температура дещо підвищиться. Однак потепління може супроводжуватися опадами та посиленням вітру, і це може створити додатковий дискомфорт на дорогах і в повсякденному житті.

Як підкреслює Діденко наприкінці січня та на початку лютого сильні морози можуть повернутися.

"Схоже, що період для ледачих синоптиків закінчується, коли пиши собі "антициклон" і мерзни спокійно з усіма співгромадянами. Але якою б не буде комфортною чи некомфортною Атлантика, хай іде до нас, хоч із вітром та опадами. Бо треба ж разом колись побороти цей заздрісний Азійський морозний антициклон", — пише Діденко.

Коли синоптики прогнозують потепління в Україні

Окрім цього, як повідомляє синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха на брифінгу в "Ukraine Media Center", на Україну вже впливає антициклон. Він формує спокійну та ясну погоду з високим атмосферним тиском і поєднується з холодною арктичною повітряною масою. Саме це поєднання забезпечує зимові морози, особливо на півночі та північному сході країни. Вночі температура тут опускатиметься до -15…-25 градусів, а вдень триматиметься на рівні -6…-11 градусів. У центральних і південних областях вночі очікуються -8…-13, а вдень — -3…-8 градусів, тоді як на Закарпатті та у південних регіонах денна температура може підійматися до 0…+2 градусів.

За словами синоптикині, антициклон залишатиметься активним ще кілька днів, підтримуючи холодну погоду, але після 22 січня прогнозується поступове послаблення морозів. У північних областях нічні показники знизяться до -5…-11 градусів, а денні — до -1…-7 градусів. У південних областях та на Закарпатті денна температура поступово підніметься до +3 градусів.

З 25–26 січня в Україну почне надходити циклон із південного заходу, який принесе більше хмарності та опадів. У цей період у центральних та південно-східних областях на дорогах можливе утворення ожеледиці, а температура в більшості регіонів залишатиметься низькою, хоча морози стануть менш інтенсивними.

Також синоптикиня наголосила, що наразі мова йде не про суттєве потепління, а про поступове ослаблення морозів. Офіційні середньомісячні прогнози на лютий ще уточнюються, але тенденції свідчать, що перший місяць весни може бути теплішим за поточний зимовий період

До цього еколог Олександр Соколенко попереджав, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який ще більше посилить морози в країні.

Також Фокус писав, що у Центральній Європі протягом останнього тижня фіксували суттєве підвищення температури повітря. І це дає надію, що незабаром і в Україні скінчаться морози.