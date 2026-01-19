Морозы в Украине достигнут -20, а к концу недели ожидается потепление: прогноз погоды от Диденко

20 января в Украине ожидаются сильные морозы, а в ночные часы температура на севере и западе может опускаться до -20 градусов. Также, по прогнозам синоптиков, в течение дня воздух прогреется до -6...-11 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, холодную погоду в стране будет определять антициклон.

По ее прогнозу, в ночь на вторник на севере и западе Украины температура воздуха будет колебаться от -12 до -18 градусов, а местами морозы достигнут -20. Днем столбики термометров поднимутся до -6...-11 градусов. Также она отметила, что на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Ветер во вторник прогнозируют умеренный, преимущественно западный и северо-западный, однако из-за антициклона осадки маловероятны, поэтому небо будет преимущественно ясным.

В Киеве 20 января также будет морозно и сухо, без существенных осадков.

И все же синоптик отмечает, что ближе к концу недели температура несколько повысится. Однако потепление может сопровождаться осадками и усилением ветра, и это может создать дополнительный дискомфорт на дорогах и в повседневной жизни.

Как подчеркивает Диденко в конце января и в начале февраля сильные морозы могут вернуться.

"Похоже, что период для ленивых синоптиков заканчивается, когда пиши себе "антициклон" и мерзни спокойно со всеми согражданами. Но какой бы ни была комфортной или некомфортной Атлантика, пусть идет к нам, хоть с ветром и осадками. Ведь надо же вместе когда-то побороть этот завистливый Азиатский морозный антициклон", — пишет Диденко.

Когда синоптики прогнозируют потепление в Украине

Кроме этого, как сообщает синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в "Ukraine Media Center", на Украину уже влияет антициклон. Он формирует спокойную и ясную погоду с высоким атмосферным давлением и сочетается с холодной арктической воздушной массой. Именно это сочетание обеспечивает зимние морозы, особенно на севере и северо-востоке страны. Ночью температура здесь будет опускаться до -15...-25 градусов, а днем будет держаться на уровне -6...-11 градусов. В центральных и южных областях ночью ожидаются -8...-13, а днем — -3...-8 градусов, тогда как на Закарпатье и в южных регионах дневная температура может подниматься до 0...+2 градусов.

По словам синоптика, антициклон будет оставаться активным еще несколько дней, поддерживая холодную погоду, но после 22 января прогнозируется постепенное ослабление морозов. В северных областях ночные показатели снизятся до -5...-11 градусов, а дневные — до -1...-7 градусов. В южных областях и на Закарпатье дневная температура постепенно поднимется до +3 градусов.

С 25-26 января в Украину начнет поступать циклон с юго-запада, который принесет больше облачности и осадков. В этот период в центральных и юго-восточных областях на дорогах возможно образование гололеда, а температура в большинстве регионов будет оставаться низкой, хотя морозы станут менее интенсивными.

Также синоптик отметила, что сейчас речь идет не о существенном потеплении, а о постепенном ослаблении морозов. Официальные среднемесячные прогнозы на февраль еще уточняются, но тенденции свидетельствуют, что первый месяц весны может быть теплее текущего зимнего периода

До этого эколог Александр Соколенко предупреждал, что на смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который еще больше усилит морозы в стране.

Также Фокус писал, что в Центральной Европе в течение последней недели фиксировали существенное повышение температуры воздуха. И это дает надежду, что вскоре и в Украине кончатся морозы.